  Райо Вальекано – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Райо Вальекано
28.09.2025 15:00 - : -
Севилья
Испания
28 сентября 2025, 13:24
Райо Вальекано – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 15:00 по Киеву

28 сентября 2025, 13:24
Райо Вальекано – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
28 сентября на Эстадио де Вальекас пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Райо Вальекано встретится с Севильей.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Райо Вальекано

Команда не имеет особенных козырей, но ухитряется достаточно неплохо держаться на плаву. Но в прошлом сезоне и вовсе получился прорыв - подопечные Иньиго Переса, что в 2023/2024 чуть ли не за выживание боролись, а тут набрали 52 очка и, по дополнительным показателям, стали восьмыми.

Это позволило отправиться в Лигу конференций. Там испанцы прошли в квалификации Неман, выиграв оба поединка. А вот в Примере 3:1 с Жироной, еще в августе, в самом первом туре, так пока что и остается единственным. После этого чередовались ничьи дома (в том числе 1:1 с Барселоной) и поражения на выезде. В том числе, уже на этой неделе, уступили 2:3 на поле соседа, Атлетико. Причем там выигрывали до 80-й минуте, но потом Альварес оформил дубль.

Севилья

Клуб в прошлом сезоне очутился на грани вылета - в самом прямом смысле. Он закончил на последнем спасительном, семнадцатом месте, опередив всего на очко Леганес, что был вынужден вернуться в Сегунду. Правда, тогда была невероятно плотная статистика, и чтобы остаться в Примере, нужно было аж 41 баллов.

Летом на Рамон Санчес Писхуан появился очередной новый тренер, Матиас Алмейда. Пока что он и не проваливается, и не выстреливает - проигрывает половину матчей, но при этом успел выиграть в сентябре и у Жироны, и у Алавеса. В прошлом поединке, на этой неделе, смогли с Вильярреалом дома сровнять после пропущенного, вот только вышедший на замену Манор Соломон, экс-футболист донецкого Шахтера, сумел голом на 86-й минуте принести победу своей команде.

Статистика личных встреч

С весны 2012-го года мадридский клуб выиграл только один очный поединок. В трех последних поединках была пара побед Севильи и ничья.

Прогноз

Букмекерские конторы считают довольно явным фаворитом гостей. Но оба клуба имеют проблемы с обороной - стоит присмотреться оба забьют (коэффициент - 1,92).

