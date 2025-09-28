Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Севилья на выезде переиграла Райо, Сельта уступила в гостях
Чемпионат Испании
Эльче
28.09.2025 17:15 – FT 2 : 1
Сельта
Испания
28 сентября 2025, 23:33 | Обновлено 28 сентября 2025, 23:41
ВИДЕО. Севилья на выезде переиграла Райо, Сельта уступила в гостях

28 сентября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании

ВИДЕО. Севилья на выезде переиграла Райо, Сельта уступила в гостях
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании.

Севилья на выезде переиграла Райо Вальекано (1:0), Сельта уступила Эльче в гостях (1:2)

Ла Лига. 7-й тур, 28 сентября

Райо Вальекано – Севилья – 0:1

Голы: Акор Адамс, 87

Эльче – Сельта – 2:1

Голы: Андре Силва, 18, Дональд, 68 – Иглесиас, 22

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Нванкво (Эльче).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Илаш Мориба.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Эльче), асcист Хосан.
чемпионат Испании по футболу Севилья Райо Вальекано видео голов и обзор Сельта Эльче Акор Адамс Борха Иглесиас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
