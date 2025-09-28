Испания28 сентября 2025, 23:33 | Обновлено 28 сентября 2025, 23:41
ВИДЕО. Севилья на выезде переиграла Райо, Сельта уступила в гостях
28 сентября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании
28 сентября состоялись матчи 7-го тура чемпионата Испании.
Севилья на выезде переиграла Райо Вальекано (1:0), Сельта уступила Эльче в гостях (1:2)
Ла Лига. 7-й тур, 28 сентября
Райо Вальекано – Севилья – 0:1
Голы: Акор Адамс, 87
Эльче – Сельта – 2:1
Голы: Андре Силва, 18, Дональд, 68 – Иглесиас, 22
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Нванкво (Эльче).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Иглесиас (Сельта), асcист Илаш Мориба.
18’
ГОЛ ! Мяч забил Андре Силва (Эльче), асcист Хосан.
