28 сентября на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда достаточно часто меняет дивизионы, в котором выступает. В 2017/2018 она падала в третью лигу, но уже после этого, в 2020-2023, получалось подниматься на элитный уровень. Сначала после нового вылета в Сегунду была только одиннадцатая позиция. Но потом на тренерский пост пришел Эдер Сарабия, и с ним сразу получилось переместиться на второе место, чего хватило, чтобы перебраться летом в Ла Лигу напрямую.

От такого новичка многого не ждали. Но старт можно называть безусловно успешным. Достаточно сказать, что пока что клуб ни разу не проиграл - с Леванте и Овьедо, другими, поднявшимися из Сегунды, были победы, со всеми остальными, в том числе и Атлетико, сводили матчи вничью. В прошлом туре как раз оформили 1:0 с Овьедо - быстро забили и не пропустили в ответ вплоть до финального свистка.

Сельта

Клуб, при всех своих амбициях, в последнее время полностью посвятил себя борьбе за выживание - это обеспечивало, часто меняя наставников. Так пришел на пост и Хиральдес, что исправил положение после провалившегося Бенитеса. А в прошлом розыгрыше уже удалось набрать 55 очков, чего хватило для завершения на седьмой позиции - то есть Клаудио завоевал возможность вернуться в Лигу Европы.

Там испанцы стартовали в этот четверг против Штутгарта. И на пару голов соперника ответили только однажды, на 86-й минуте, проиграв. До этого в Примере начинали с поражения, от Хетафе дома. А потом была целая серия ничьих, с идентичным счетом 1:1 - с Мальоркой, Бетисом, Вильярреалом и Жироной. Да и с Райо Вальекано во втором тайме обменялись голами, разделив очки.

Статистика личных встреч

Клуб из Виго выиграл все три крайних поединка, причем все по 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше шансов дают опытным гостям. Но обе стороны не блещут - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,66).