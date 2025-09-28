Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эльче – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Эльче
28.09.2025 17:15 - : -
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 сентября 2025, 13:28 |
15
0

Эльче – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 28 сентября и начнется в 17:15 по Киеву

28 сентября 2025, 13:28 |
15
0
Эльче – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

28 сентября на Мануэль Мартинес Валеро пройдет матч 7-го тура Примеры Испании, в котором Эльче встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Эльче

Команда достаточно часто меняет дивизионы, в котором выступает. В 2017/2018 она падала в третью лигу, но уже после этого, в 2020-2023, получалось подниматься на элитный уровень. Сначала после нового вылета в Сегунду была только одиннадцатая позиция. Но потом на тренерский пост пришел Эдер Сарабия, и с ним сразу получилось переместиться на второе место, чего хватило, чтобы перебраться летом в Ла Лигу напрямую.

От такого новичка многого не ждали. Но старт можно называть безусловно успешным. Достаточно сказать, что пока что клуб ни разу не проиграл - с Леванте и Овьедо, другими, поднявшимися из Сегунды, были победы, со всеми остальными, в том числе и Атлетико, сводили матчи вничью. В прошлом туре как раз оформили 1:0 с Овьедо - быстро забили и не пропустили в ответ вплоть до финального свистка.

Сельта

Клуб, при всех своих амбициях, в последнее время полностью посвятил себя борьбе за выживание - это обеспечивало, часто меняя наставников. Так пришел на пост и Хиральдес, что исправил положение после провалившегося Бенитеса. А в прошлом розыгрыше уже удалось набрать 55 очков, чего хватило для завершения на седьмой позиции - то есть Клаудио завоевал возможность вернуться в Лигу Европы.

Там испанцы стартовали в этот четверг против Штутгарта. И на пару голов соперника ответили только однажды, на 86-й минуте, проиграв. До этого в Примере начинали с поражения, от Хетафе дома. А потом была целая серия ничьих, с идентичным счетом 1:1 - с Мальоркой, Бетисом, Вильярреалом и Жироной. Да и с Райо Вальекано во втором тайме обменялись голами, разделив очки.

Статистика личных встреч

Клуб из Виго выиграл все три крайних поединка, причем все по 1:0.

Прогноз

Букмекерские конторы чуть больше шансов дают опытным гостям. Но обе стороны не блещут - ждем тотал меньше 2,5 голов (коэффициент - 1,66).

Прогноз Sport.ua
Эльче
28 сентября 2025 -
17:15
Сельта
Тотал меньше 2.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Бетис – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионат Испании
Облегчение. Реал получил положительную новость о состоянии ключевого игрока
Барселона – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче Сельта Ла Лига - betking Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27 сентября 2025, 22:41 9
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером

Илья поразил ворота соперников на 32-й минуте поединка 6-го тура Лиги 1

Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Футбол | 27 сентября 2025, 19:59 216
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами
Очередное безумие во Львове. Динамо упустило победу над Карпатами

Команда Лупашка снова забивает за считанные секунды до конца игры

Украинский клуб не успел зарегистрировать легионеров из-за бана от ФИФА
Футбол | 28.09.2025, 12:01
Украинский клуб не успел зарегистрировать легионеров из-за бана от ФИФА
Украинский клуб не успел зарегистрировать легионеров из-за бана от ФИФА
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 28.09.2025, 08:00
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
28.09.2025, 07:05 16
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
БЕЛЛЬЮ: «Бой лучшего боксера мира против этого парня? Нет, без шансов»
27.09.2025, 02:34
Бокс
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
27.09.2025, 08:42 35
Футбол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
Энрике оценил игру Забарного в матче ПСЖ – Осер, в котором Илья забил гол
28.09.2025, 07:11 1
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 4
Бокс
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 148
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем