Суркис назвал виноватых после неожиданной ничьей в матче Динамо с Карпатами
Президент «бело-синих» прокомментировал результат киевской команды в седьмом туре
В субботу, 27 сентября, состоялся матч седьмого тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились львовские «Карпаты» и киевское «Динамо». Поединок завершился со счётом 3:3.
Президент «бело-синих» Игорь Суркис оценил результат этого противостояния, а также признался, что считает всю команду виновной за неожиданную потерю очков в чемпионате:
– «Карпаты» тоже хотели победить, как и мы. Учитывая, что мы проигрывали 0:2, а затем побеждали 3:2, знаете, молодость дает о себе знать.
– Намек на ошибку вратаря Валентина Моргуна, поймавшего «бабочку» на 93 минуте, правильно понимаю?
– Конечно, однозначно. Однако каждый вратарь в своей карьере через это проходит. Тот же Шовковский.
– Да-да, как не вспомнить матч Словения – Украина...
– Да и не только ту игру, а как Шовковский в матче с «Баварией» пропустил, когда мы вели 2:0, а на последних минутах Тарнат чуть ли не из центра поля нам забил.
Для меня сейчас самое главное, чтобы команда сделала выводы из своих ошибок и двигалась дальше. Вообще же, винить одного вратаря не нужно. Виновата вся команда. Три игры подряд мы на последних минутах пропускаем. Это уже не случайность, а закономерность! Надо настраиваться как-то по-другому, – считает Суркис.
После семи туров подопечные Александра Шовковского набрали 14 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Уже 2 октября киевская команда сыграет первый матч основного этапа Лиги конференций против английского «Кристал Пэлас».
