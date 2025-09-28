Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шовковский удивил заявлением по Ярмоленко после фиаско с Карпатами в УПЛ
Украина. Премьер лига
28 сентября 2025, 08:47 |
Коуч отшутился на вопрос о ротации состава

ФК Динамо Киев. Александр Шовковский

Киевское Динамо в очередной раз потеряло очки в матче Украинской Премьер-лиги. Бело-синие сыграли вничью со львовскими Карпатами в седьмом туре национального первенства, пропустив гол на 90+4.

На пресс-конференции коуча киевлян спросили о ротации стартового состава, которым он многих удивил, но Александр Шовковский решил ответить в шутку, вспомнив Андрея Ярмоленко.

– На сегодняшний день Моргун, Тиаре, Бленуце сильнее Нещерета, Ярмоленко, Михавка?

– Если Ярмоленко поставить в ворота, то, наверное, да. Бленуце лучше его будет выглядеть в нападении, это точно, – сказал Александр.

В нынешнем сезоне Динамо возглавляет турнирную таблицу УПЛ, имея в своем активе 14 зачетных пунктов после 7 сыгранных матчей. Подопечные Александра Шовковского третий раз подряд теряют очки, сыграв вничью с: Оболонью (2:2), Александрией (2:2) и Карпатами (3:3)

Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
