  4. Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 22:30 |
2781
7

Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове

Тренер считает, что Александр Караваев неудачно отрабатывал в обороне

ФК Динамо. Александр Шовковский

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч УПЛ с «Карпатами» (3:3) и указал на неудачную игру в обороне фулбека Александра Караваева.

«Караваев в нескольких эпизодах не дотянулся до мяча, и соперники воспользовались этим, проходя через нашу оборону именно с этой стороны. Поэтому мы решили усилить игру, сделать замены и укрепить фланг. Нужно было действовать более организованно, чтобы поддержать защиту», — сказал Шовковский.

Несмотря на все, Караваеву удалось оформить дубль в этом матче.

Следующий матч «Динамо» проведет 2 октября в Лиге Конференций УЕФА, где сыграет в первом туре основного этапа против «Кристал Пэлес».

По теме:
ЛНЗ – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер Кристал Пэлас после победы над Ливерпулем предупредил Динамо
ЛУПАШКО – о безумном матче с Динамо: «Против Шахтера нам было труднее»
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Александр Караваев Карпаты - Динамо
Дмитрий Олейник Источник: УПЛ-ТВ
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
avk2307
ну разве может спортивный сайт дать такой комментарий  и заголовок?
Ответить
+7
Viktor Shuper
на Караваєва гонить? він прибацаний? а нічо що Кара 2 голи забив? 
Ответить
+3
avk2307
Есть статья 'этого же автора про "Героя Караваева".
А  тут выходит он не герой и не звезда и не лидер как у игроков очень хорошего  клуба из счастливого.
Есть у них "обычные" игроки- так нет. Все или лидеры или звезды...
Но в комментариях там  просто удалили мой пост с этим тезисом  и все...
Аж смешно
Ответить
+2
antt
Михавка не було, але ж нічия і так, і на нього спихнути неможливо
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
Spaceman
Думаю,його виженуть вже після Крістал Пелас..
Ответить
-1
