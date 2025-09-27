Шовковский назвал игрока, из-за которого Динамо потерпело неудачу во Львове
Тренер считает, что Александр Караваев неудачно отрабатывал в обороне
Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский прокомментировал матч УПЛ с «Карпатами» (3:3) и указал на неудачную игру в обороне фулбека Александра Караваева.
«Караваев в нескольких эпизодах не дотянулся до мяча, и соперники воспользовались этим, проходя через нашу оборону именно с этой стороны. Поэтому мы решили усилить игру, сделать замены и укрепить фланг. Нужно было действовать более организованно, чтобы поддержать защиту», — сказал Шовковский.
Несмотря на все, Караваеву удалось оформить дубль в этом матче.
Следующий матч «Динамо» проведет 2 октября в Лиге Конференций УЕФА, где сыграет в первом туре основного этапа против «Кристал Пэлес».
