Александр АНТОНЕНКО: «Скрипник расстроен? Мы тоже потеряли очки»

Главный тренер «Оболони» Александр Антоненко прокомментировал нулевую ничью с «Зарей» в матче 7-го тура УПЛ.

– Александр Сергеевич, ваши эмоции и впечатления после матча?

– Прежде всего хочу поздравить нашего молодого вратаря Сташкива. Он сыграл, наверное, так, как и положено вратарю. Но главное, что это его первый матч даже на столь взрослом уровне. Дай Бог, чтобы у всех молодых игроков были такие дебютные игры. Что касается самой игры, мне кажется, результат закономерен. Возможно, у кого-то другое видение, но я считаю, что обе команды заслужили этот балл.

– Тренер Зари Виктор Скрипник был расстроен и сказал, что его команда потеряла два очка. Вы согласны с этим?

– Знаете, сколько людей – столько и мнений. У них такое впечатление, я тоже могу сказать, что мы потеряли, потому что, думаю, у нас было не меньше голевых моментов, чем у них. Мы понимали, что Заря – очень хорошая команда, очень квалифицированные игроки. Но я вам хочу сказать, что наши футболисты от матча к матчу становятся не менее квалифицированными. И я горжусь тем, что мы конкурируем с такими соперниками на равных.

– Вы неоднократно подчеркиваете, что в команде играют только украинцы. Насколько это важно?

– Мы действительно этим очень гордимся. У нас все игроки украинцы, и это важно. Сейчас, возможно, еще Кудровка и Полтава идут по такому пути. Мне кажется, такие команды нужно по крайней мере уважать.Потому что сейчас в стране война. И кто может поправить, отстоять свою правду? Только украинцы. Поэтому мы этим очень гордимся. Наши игроки, особенно молодые, добавляют от игры к игре. Да, у нас изменился состав. Мы строим команду, которая может… даже не команду, а игроков, которые могут заявить себя. Команда и так о себе заявит, а мы воспитываем именно украинских футболистов. И это, пожалуй, самое главное для нас.

– Как клуб работает с болельщиками? Ощущаете ли поддержку?

– Мы все работаем над этим: и клуб, и футболисты, и наши болельщики. Я думаю, что от игры к игре их будет все больше. Мы стараемся делать так, чтобы с каждым матчем приходило больше людей. Спасибо им за поддержку сегодня – она очень ощущалась. Это наша общая работа. Мы работаем по всем направлениям, развиваемся, создаем условия, чтобы каждый игрок и каждый работник клуба рос и совершенствовался.

– Руслан Черненко раньше был ключевым игроком, но теперь реже появляется в старте. Почему?

– Изменилась структура игры.Руслан работает в одной схеме. Он является в той схеме одним из ключевых игроков, как в прошлом чемпионате у нас были Тарас Мороз и Олег Слободян. Мы работали по одной схеме. Сейчас у нас совсем другая схема. Руслану я бы не сказал, что тяжеловато, но он больше привык вести игру внутри поля, а не в полуфлангах. Сейчас в полуфлангах лучше работают Олег Слободян, Максим Чех и Артем Кулаковский. Но абсолютно мы рассчитываем на всех игроков. Это не то, что с Русланом что-то не то. Он работал и с Карпатами. Не все получалось, скажем так.Не только у него, но и у нас всех. Именно у нас, у тренерского штаба, у меня. Но все игроки, и Руслан в том числе, нам очень нужны, мы очень ценим каждого нашего футболиста.