Ничья Интер Майами. Месси, благодаря уникальному правилу MLS, отдал ассист

Интер Майами расписал ничью с командой Торонто в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

Встреча состоялась на арене БМО Филд. Поединок завершился со счетом 1:1.

Единственный мяч для цаплей на 45+1-й минуте забил Тадео Альендо. Ассист на его отдал Жорди Альба. Но голевая передача пошла также в активе и легендарному Лионелю Месси, который оформил пас на Альбу.

В MLS действуют особые правила для фиксации ассистов: их могут записать сразу на двух футболистов. Первый – тот, кто отдал последний результативный пас, второй – игрок, сделавший передачу перед ним. При этом важно, чтобы соперник не перехватил или изменил направление мяча, а также между двумя передачами не было дополнительных действий с мячом (например дриблинга).

Именно так и случилось во время гола Альендо. После передачи от Месст Альба сразу же сделал прострел в штрафную, который замкнул Тадео.

Теперь у Лео 15 голевых передач и 24 гола в MLS 2025. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом лиги этого сезона.

Major League Soccer 2025. 27–28 сентября

Торонто – Интер Майами – 1:1

Голы: Михайлович, 60 – Альендо, 45+1

