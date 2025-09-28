Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ничья Интер Майами. Месси, благодаря уникальному правилу MLS, отдал ассист
МЛС США
Торонто
27.09.2025 23:30 – FT 1 : 1
Интер Майами
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Major League Soccer
28 сентября 2025, 03:20 |
200
0

Ничья Интер Майами. Месси, благодаря уникальному правилу MLS, отдал ассист

Цапли сыграли вничью с Торонто (1:1) в очередном туре Major League Soccer

28 сентября 2025, 03:20 |
200
0
Ничья Интер Майами. Месси, благодаря уникальному правилу MLS, отдал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

Интер Майами расписал ничью с командой Торонто в матче очередного тура Major League Soccer (MLS).

Встреча состоялась на арене БМО Филд. Поединок завершился со счетом 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Единственный мяч для цаплей на 45+1-й минуте забил Тадео Альендо. Ассист на его отдал Жорди Альба. Но голевая передача пошла также в активе и легендарному Лионелю Месси, который оформил пас на Альбу.

В MLS действуют особые правила для фиксации ассистов: их могут записать сразу на двух футболистов. Первый – тот, кто отдал последний результативный пас, второй – игрок, сделавший передачу перед ним. При этом важно, чтобы соперник не перехватил или изменил направление мяча, а также между двумя передачами не было дополнительных действий с мячом (например дриблинга).

Именно так и случилось во время гола Альендо. После передачи от Месст Альба сразу же сделал прострел в штрафную, который замкнул Тадео.

Теперь у Лео 15 голевых передач и 24 гола в MLS 2025. Он является лучшим бомбардиром и ассистентом лиги этого сезона.

Major League Soccer 2025. 27–28 сентября

Торонто – Интер Майами – 1:1

Голы: Михайлович, 60 – Альендо, 45+1

Видеообзор матча

Фотогалерея матча

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Джордже Михайлович (Торонто), асcист Ричи Ларея.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Тадео Альенде (Интер Майами).
По теме:
Челси – Брайтон – 1:3. История одного удаления. Видео голов и обзор матча
Кристал Пелас – Ливерпуль – 2:1. Разминка перед Динамо. Видео голов
Манчестер Сити – Бернли – 5:1. Самоуничтожение от аутсайдера. Видео голов
Major League Soccer (MLS) Интер Майами Торонто (MLS) видео голов и обзор Лионель Месси Жорди Альба
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27 сентября 2025, 07:58 2
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана

Легендарный украинский боксер будет баллотироваться на пост президента World Boxing

«У меня будет с ним разговор». Тренер Трабзонспора оценил гол Сикана
Футбол | 28 сентября 2025, 03:49 0
«У меня будет с ним разговор». Тренер Трабзонспора оценил гол Сикана
«У меня будет с ним разговор». Тренер Трабзонспора оценил гол Сикана

Команда Фатиха Текке переиграла Карагюмрюк со счетом 4:3, Данил отметился забитым мячом

ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Футбол | 27.09.2025, 22:41
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
ВИДЕО. Первый мяч во Франции! Забарный забил гол за ПСЖ в матче с Осером
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Футбол | 27.09.2025, 20:00
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Карпаты – Динамо – 3:3. Невероятное шоу во Львове. Видеообзор матча
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Футбол | 28.09.2025, 00:58
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Удачный старт на ЧМ. Сборная Украины U-20 обыграла Южную Корею
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
Владислав КАБАЕВ: «Пожелали ему удачи. Это большая потеря для Динамо»
26.09.2025, 04:57 1
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
Джозеф ПАРКЕР: «Знаете, почему Усик продолжает побеждать всех и в 38 лет?»
27.09.2025, 04:26 3
Бокс
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
26.09.2025, 05:21 5
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 150
Футбол
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем