Сикан догнал Реброва по количеству голов в чемпионате Турции
Гол украинского нападающего принес победу «Трабзонспору»
Даниил Сикан забил 4-й гол в чемпионате Турции, догнав по этому показателю Сергея Реброва.
В матче 7-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» на выезде победил «Карагюмрюк» со счетом 4:3.
Даниил Сикан вышел на замену в этом матче и забил победный гол своей команды.
Теперь больше Сикана (4) среди украинцев в составе «Трабзонспора» забивал только Александр Зубков (8).
Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах
- 8 – Александр Зубков
- 4 – Даниил Сикан
- 3 – Юрий Шелепницкий
- 2 – Арсений Батагов
- 1 – Юрий Калитвинцев
Если брать во внимание всю историю турецкой Суперлиги, то Даниил Сикан сравнялся с Сергеем Ребровым по количеству забитых мячей (по 4).
Голы, забитые украинскими футболистами в чемпионате Турции
- 25 – Артем Кравец
- 16 – Евгений Селезнев
- 8 – Юрий Шелепницкий
- 6 – Александр Зубков
- 5 – Сергей Гусев, Сергей Рыбалка
- 4 – Сергей Ребров, Даниил Сикан
- 3 – Денис Гармаш
- 2 – Арсений Батагов
- 1 – Юрий Калитвинцев, Владимир Мацигура, Артем Милевский, Андрей Близниченко
Арсений Батагов и Александр Зубков также приняли участие в сегодняшнем матче. Для Батагова этот матч стал 30-м за «Трабзонспор» во всех турнирах.
По количеству сыгранных матчей за «Трабзонспор» с большим отрывом лидирует Виктор Гришко, который выступал за турецкую команду в 1992-94 годах.
Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор
- 78 – Виктор Гришко
- 33 – Юрий Шелепницкий
- 30 – Арсений Батагов
- 27 – Александр Зубков
- 23 – Даниил Сикан
- 14 – Юрий Калитвинцев
- 2 – Сергей Гусев
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите самые интересные моменты матча УПЛ
Новозеландец похвалил подготовку боксера