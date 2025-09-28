Сикан догнал Реброва по количеству голов в чемпионате Турции

Даниил Сикан забил 4-й гол в чемпионате Турции, догнав по этому показателю Сергея Реброва.

В матче 7-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» на выезде победил «Карагюмрюк» со счетом 4:3.

Даниил Сикан вышел на замену в этом матче и забил победный гол своей команды.

Теперь больше Сикана (4) среди украинцев в составе «Трабзонспора» забивал только Александр Зубков (8).

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

8 – Александр Зубков

4 – Даниил Сикан

3 – Юрий Шелепницкий

2 – Арсений Батагов

1 – Юрий Калитвинцев

Если брать во внимание всю историю турецкой Суперлиги, то Даниил Сикан сравнялся с Сергеем Ребровым по количеству забитых мячей (по 4).

Голы, забитые украинскими футболистами в чемпионате Турции

25 – Артем Кравец

16 – Евгений Селезнев

8 – Юрий Шелепницкий

6 – Александр Зубков

5 – Сергей Гусев, Сергей Рыбалка

4 – Сергей Ребров, Даниил Сикан

3 – Денис Гармаш

2 – Арсений Батагов

1 – Юрий Калитвинцев, Владимир Мацигура, Артем Милевский, Андрей Близниченко

Арсений Батагов и Александр Зубков также приняли участие в сегодняшнем матче. Для Батагова этот матч стал 30-м за «Трабзонспор» во всех турнирах.

По количеству сыгранных матчей за «Трабзонспор» с большим отрывом лидирует Виктор Гришко, который выступал за турецкую команду в 1992-94 годах.

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор