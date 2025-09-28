Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сикан догнал Реброва по количеству голов в чемпионате Турции
Турция
28 сентября 2025, 00:20 | Обновлено 28 сентября 2025, 00:22
Сикан догнал Реброва по количеству голов в чемпионате Турции

Гол украинского нападающего принес победу «Трабзонспору»

Сикан догнал Реброва по количеству голов в чемпионате Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

Даниил Сикан забил 4-й гол в чемпионате Турции, догнав по этому показателю Сергея Реброва.

В матче 7-го тура турецкой Суперлиги «Трабзонспор» на выезде победил «Карагюмрюк» со счетом 4:3.

Даниил Сикан вышел на замену в этом матче и забил победный гол своей команды.

Теперь больше Сикана (4) среди украинцев в составе «Трабзонспора» забивал только Александр Зубков (8).

Голы украинских футболистов за Трабзонспор во всех турнирах

  • 8 – Александр Зубков
  • 4 – Даниил Сикан
  • 3 – Юрий Шелепницкий
  • 2 – Арсений Батагов
  • 1 – Юрий Калитвинцев

Если брать во внимание всю историю турецкой Суперлиги, то Даниил Сикан сравнялся с Сергеем Ребровым по количеству забитых мячей (по 4).

Голы, забитые украинскими футболистами в чемпионате Турции

  • 25 – Артем Кравец
  • 16 – Евгений Селезнев
  • 8 – Юрий Шелепницкий
  • 6 – Александр Зубков
  • 5 – Сергей Гусев, Сергей Рыбалка
  • 4 – Сергей Ребров, Даниил Сикан
  • 3 – Денис Гармаш
  • 2 – Арсений Батагов
  • 1 – Юрий Калитвинцев, Владимир Мацигура, Артем Милевский, Андрей Близниченко

Арсений Батагов и Александр Зубков также приняли участие в сегодняшнем матче. Для Батагова этот матч стал 30-м за «Трабзонспор» во всех турнирах.

По количеству сыгранных матчей за «Трабзонспор» с большим отрывом лидирует Виктор Гришко, который выступал за турецкую команду в 1992-94 годах.

Количество матчей, сыгранных украинцами за Трабзонспор

  • 78 – Виктор Гришко
  • 33 – Юрий Шелепницкий
  • 30 – Арсений Батагов
  • 27 – Александр Зубков
  • 23 – Даниил Сикан
  • 14 – Юрий Калитвинцев
  • 2 – Сергей Гусев
По теме:
Ребров узнал, какой матч сборной Украины станет для него последним
Шоу на семь мячей. Трабзонспор с голом Сикана едва не упустил победу с 4:1
Ярмолюк – 10-й украинец, который отдал результативную передачу в АПЛ
Трабзонспор Даниил Сикан Фатих Карагюмрюк статистика Александр Зубков Юрий Шелепницкий Арсений Батагов Юрий Калитвинцев Сергей Ребров
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
