ПСЖ и Лига 1 отреагировали на первый гол Забарного во Франции

Официальные пресс-службы футбольного клуба ПСЖ и Лиги 1 поздравили украинского центрального защитника столичной команды Илью Забарного с первым забитом голом во Франции.

ПСЖ: «ЗАБАРНЫЙ! Наш защитник оказался на дальней штанге и открыл счет! ⚽️💪 Гол Забарного позволяет парижанам выйти вперед! 💪 [по итогам первого тайма с Осером]».

Лига 1: «Илья Забарный – первый гол в новой команде 🥇».

Забарный открыл счет в матче ПСЖ – Осер, который проходит на Парк-де-Пренс в Париже, на 32-й минуте. Забитый гол Ильи принес парижанам победу в первом тайме.