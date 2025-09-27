Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ПСЖ и Лига 1 отреагировали на первый гол Забарного во Франции
Франция
27 сентября 2025, 23:15 | Обновлено 27 сентября 2025, 23:35
ПСЖ и Лига 1 отреагировали на первый гол Забарного во Франции

Официальные пресс-службы поздравили Илью со знаковым событием

1 Comments
ПСЖ и Лига 1 отреагировали на первый гол Забарного во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Официальные пресс-службы футбольного клуба ПСЖ и Лиги 1 поздравили украинского центрального защитника столичной команды Илью Забарного с первым забитом голом во Франции.

ПСЖ: «ЗАБАРНЫЙ! Наш защитник оказался на дальней штанге и открыл счет! ⚽️💪 Гол Забарного позволяет парижанам выйти вперед! 💪 [по итогам первого тайма с Осером]».

Лига 1: «Илья Забарный – первый гол в новой команде 🥇».

Забарный открыл счет в матче ПСЖ – Осер, который проходит на Парк-де-Пренс в Париже, на 32-й минуте. Забитый гол Ильи принес парижанам победу в первом тайме.

По теме:
Первый гол Забарного. ПСЖ переиграл Осер, но потерял двух ключевых игроков
ПСЖ – Осер. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Забарный – 5-й украинец, отличившийся голом во французской Лиге 1
Илья Забарный ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу Осер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
FootFoodBol
Топ.
+2
