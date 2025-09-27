Арда Туран обратился к легенде Барселоны: «Ты совершил революцию в игре»

Главный тренер «Шахтера» и экс-футболист «Барселоны» Арда Туран отреагировал на новость о завершении карьеры игрока 37-летним хавбеком «Интер Майами» Серхио Бускетсом, с которым они вместе играли за каталонскую команду.

«Ты был отличным бойцом и невероятным товарищем по команде. Ты не просто выигрывал трофеи, ты совершил революцию в игре. Молодые игроки и мы, тренеры, все еще пытаемся писать новые истории, изучая, как ты преодолевал сложнейшие испытания и управлял игрой. Спасибо тебе за все. Желаю тебе и твоей семье прекрасной жизни», – написал Арда.

Серхио Бускетс летом 2023 года покинул «Барселону» и на правах свободного агента перешел в «Интер Майами», а по окончании нынешнего сезона в MLS, который совпадает с календарным годом, повесит бутсы на гвоздь.