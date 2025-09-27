Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Арда Туран обратился к легенде Барселоны: «Ты совершил революцию в игре»
27 сентября 2025, 22:25 |
Арда Туран обратился к легенде Барселоны: «Ты совершил революцию в игре»

Коуч «Шахтера» не обошел вниманием факт завершения карьеры Серхио Бускетсом

Арда Туран обратился к легенде Барселоны: «Ты совершил революцию в игре»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Туран и Серхио Бускетс (справа)

Главный тренер «Шахтера» и экс-футболист «Барселоны» Арда Туран отреагировал на новость о завершении карьеры игрока 37-летним хавбеком «Интер Майами» Серхио Бускетсом, с которым они вместе играли за каталонскую команду.

«Ты был отличным бойцом и невероятным товарищем по команде. Ты не просто выигрывал трофеи, ты совершил революцию в игре. Молодые игроки и мы, тренеры, все еще пытаемся писать новые истории, изучая, как ты преодолевал сложнейшие испытания и управлял игрой. Спасибо тебе за все. Желаю тебе и твоей семье прекрасной жизни», – написал Арда.

Серхио Бускетс летом 2023 года покинул «Барселону» и на правах свободного агента перешел в «Интер Майами», а по окончании нынешнего сезона в MLS, который совпадает с календарным годом, повесит бутсы на гвоздь.

По теме:
Где смотреть матч Украинской Премьер-лиги Рух – Шахтер
Рух – Шахтер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало известно, за кого проголосовал украинский представитель на ЗМ-2025
Арда Туран Серхио Бускетс Шахтер Донецк Барселона завершение карьеры
Алексей Сливченко Источник: Haberler
