ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала 2:5

27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал проводят очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Метрополитано.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу матрасников. Украинский голкипер «сливок» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Вашему вниманию комментарии Хаби Алонсо и Диего Симеоне после матча Атлетико 5:2 Реал.

ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала в дерби 2:5