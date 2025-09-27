ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала 2:5
«Бланкос» проиграли «Атлетико»
27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал проводят очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.
Встреча состоялась на стадионе Метрополитано.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу матрасников. Украинский голкипер «сливок» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.
Вашему вниманию комментарии Хаби Алонсо и Диего Симеоне после матча Атлетико 5:2 Реал.
ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала в дерби 2:5
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок Лиги 1 состоится 27 сентября и начнется в 22:05 по Киеву
Победу орлам над командой Жил Висенте принес Вангелис Павлидис