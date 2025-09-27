Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Реакция Хаби Алонсо после катастрофического поражения Реала 2:5
Испания
27 сентября 2025, 21:53 |
660
0

«Бланкос» проиграли «Атлетико»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

27 сентября мадридские команды Атлетико и Реал проводят очное противостояние в матче седьмого тура Ла Лиги 2025/26.

Встреча состоялась на стадионе Метрополитано.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра завершилась со счетом 5:2 в пользу матрасников. Украинский голкипер «сливок» Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Вашему вниманию комментарии Хаби Алонсо и Диего Симеоне после матча Атлетико 5:2 Реал.

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
