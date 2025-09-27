Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Фантастическое дерби на Метрополитано. Статистика матча Атлетико – Реал
Испания
27 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:57
Фантастическое дерби на Метрополитано. Статистика матча Атлетико – Реал

Мадридские команды забили на двоих 7 голов!

Фантастическое дерби на Метрополитано. Статистика матча Атлетико – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» и «Атлетико» устроили фантастическое шоу на «Метрополитано»: мадридские клубы забили на двоих 7 голов.

27 сентября состоялась игра 7-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

Статистика

Атлетико – Реал

  • Владение мячом: 37% – 63%
  • Ожидаемые голы (xG): 2.31 – 0.58
  • Большие шансы: 7 – 2
  • Удары по воротам: 13 – 6
  • Удары в створ ворот: 7 – 2
  • Сейвы: 0 – 2
  • Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -1.33 – -2.71
  • Угловые: 7 – 2
  • Фолы: 17 – 14
  • Передачи: 307 – 537
  • Точные передачи: 242 – 470
  • Отборы мяча: 14 – 12
  • Штрафные удары: 13 – 17
  • Офсайды: 1 – 1
  • Желтые карточки: 5 – 4

«Сливочные» (18 очков) по-прежнему остаются лидерами турнирной таблицы чемпионата, тогда как «матрасники» (12 очков) поднялись на 4-е место.

