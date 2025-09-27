Испания27 сентября 2025, 19:48 | Обновлено 27 сентября 2025, 19:57
Фантастическое дерби на Метрополитано. Статистика матча Атлетико – Реал
Мадридские команды забили на двоих 7 голов!
«Реал» и «Атлетико» устроили фантастическое шоу на «Метрополитано»: мадридские клубы забили на двоих 7 голов.
27 сентября состоялась игра 7-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.
Статистика
Атлетико – Реал
- Владение мячом: 37% – 63%
- Ожидаемые голы (xG): 2.31 – 0.58
- Большие шансы: 7 – 2
- Удары по воротам: 13 – 6
- Удары в створ ворот: 7 – 2
- Сейвы: 0 – 2
- Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -1.33 – -2.71
- Угловые: 7 – 2
- Фолы: 17 – 14
- Передачи: 307 – 537
- Точные передачи: 242 – 470
- Отборы мяча: 14 – 12
- Штрафные удары: 13 – 17
- Офсайды: 1 – 1
- Желтые карточки: 5 – 4
«Сливочные» (18 очков) по-прежнему остаются лидерами турнирной таблицы чемпионата, тогда как «матрасники» (12 очков) поднялись на 4-е место.
