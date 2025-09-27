Фантастическое дерби на Метрополитано. Статистика матча Атлетико – Реал

«Реал» и «Атлетико» устроили фантастическое шоу на «Метрополитано»: мадридские клубы забили на двоих 7 голов.

27 сентября состоялась игра 7-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Реал». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:2.

Статистика

Атлетико – Реал

Владение мячом: 37% – 63%

Ожидаемые голы (xG): 2.31 – 0.58

Большие шансы: 7 – 2

Удары по воротам: 13 – 6

Удары в створ ворот: 7 – 2

Сейвы: 0 – 2

Показатель предотвращенных голов (Goals prevented): -1.33 – -2.71

Угловые: 7 – 2

Фолы: 17 – 14

Передачи: 307 – 537

Точные передачи: 242 – 470

Отборы мяча: 14 – 12

Штрафные удары: 13 – 17

Офсайды: 1 – 1

Желтые карточки: 5 – 4

«Сливочные» (18 очков) по-прежнему остаются лидерами турнирной таблицы чемпионата, тогда как «матрасники» (12 очков) поднялись на 4-е место.