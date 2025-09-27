Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эксперт: «Такое впечатление, что динамовцы физически не готовы»
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 16:09 |
227
0

Эксперт: «Такое впечатление, что динамовцы физически не готовы»

Две ничьи подряд «Динамо» – серьезный звоночек

27 сентября 2025, 16:09 |
227
0
Эксперт: «Такое впечатление, что динамовцы физически не готовы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Динамо

О заметном снижении уровня игры киевского «Динамо» с момента старта сезона 2025/26 – как в еврокубках, так и на внутренней арене – не говорил разве что ленивый. В континентальных клубных соревнованиях столичный гранд из Лиги чемпионов выбыл в Лигу Европы, где также не задержался и вылетел в третий по рейтингу турнир – Лигу конференций. Да и в национальном чемпионате у динамовцев наблюдается один сбой за другим: после ничьей с киевской «Оболонью» (2:2) была зафиксирована очередная потеря очков с таким же счетом в домашней игре с «Александрией».

Впечатлениями о нынешней игре самого титулованного украинского клуба с Sport.ua поделился известный бывший форвард, а ныне тренер Игорь Яворский, которого болельщики знают по работе в «Ниве» (Тернополь), «Металлурге» (Донецк), «Прикарпатье», «Карпатах» и «Львове».

– Как вы думаете, ничьи «Динамо» в двух предыдущих матчах чемпионата – это банальная недооценка соперников или что-то другое?

– Это качество футбола «Динамо», которое киевская команда сейчас показывает. Я практически не вижу игры, в которой бы динамовцы доминировали на поле, создавая десятки моментов, забивали мячи и побеждали. Лично у меня «Динамо» всегда ассоциировалось с бойцовским духом, характером, физическими кондициями и очень сильной командной игрой. Сейчас всего этого я не вижу. Когда динамовцы забивают, то обычно держат мяч у своей штрафной площадки, тысячу раз отдают его вратарю. Никакой остроты в действиях, никакой агрессии. Почему болельщик идет на стадион? Он хочет видеть агрессивный и зрелищный футбол. В исполнении «Динамо» такого футбола не видно вообще! Да, его игроки держат мяч ради того, чтобы держать мяч. И при этом он держится либо у собственной штрафной площадки, либо в центре поля. Потому что в третьей зоне динамовцам никто не дает этого делать – там их соперник начинает активно «накрывать», прессинговать. Именно поэтому «Динамо» создает очень мало голевых моментов в этих играх. Поэтому ничья с «Александрией», как и с «Оболонью» – это закономерный результат. Честно говоря, от «Динамо» следует ожидать таких ничьих и в матчах с другими командами из нижней и средней частей турнирной таблицы.

– Что скажете о перспективах команды Александра Шовковского в нынешнем чемпионате?

– Думаю, что динамовцы не слишком улучшат свои позиции. Ведь, как показывают последние результаты, у них нет сил. Создается впечатление, что они физически не готовы. Или их неправильно готовили: сначала к Лиге чемпионов, потом к Лиге Европы. А в итоге «Динамо» дошло до того, что играет в Лиге конференций. О чем тут еще говорить? По-моему, это падение ниже плинтуса. Я разочарован.

Ранее Суркис принял решение по Бленуце после скандала.

По теме:
Полесья и Карпаты звали украинского легионера в УПЛ. Есть ответ гравця
Неудобный соперник. Ворскла не смогла обыграть Викторию
Коуч Полтавы: «У меня нет претензий к своим игрокам»
Динамо Киев Оболонь Киев Александрия Динамо - Александрия Оболонь - Динамо Игорь Яворский Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 27 сентября 2025, 15:23 0
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Атлетико – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 27 сентября и начнется в 17:15 по Киеву

ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
Футбол | 27 сентября 2025, 09:08 6
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»
ФЕЩУК: «Зачем вызывать его в сборную, если он отказывается играть?»

Главный тренер «Феникс-Мариуполя» высказался об Артеме Степанове

Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Футбол | 26.09.2025, 21:19
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Золотой мяч: обнародованы очки, набранные при голосовании. Полный список
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Бокс | 27.09.2025, 07:58
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Кличко принял важное решение. Его соперник – легенда бокса из Казахстана
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Футбол | 27.09.2025, 08:42
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Ребров провел встречу с руководством УАФ и шокировал относительно будущего
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 7
Футбол
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
26.09.2025, 08:58 1
Футбол
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
26.09.2025, 08:01 2
Бокс
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
26.09.2025, 07:26 19
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
26.09.2025, 19:59
Футбол
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
Определена половина участниц 1/16 финала большого турнира WTA 1000 в Пекине
26.09.2025, 17:47
Теннис
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
26.09.2025, 19:44 4
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем