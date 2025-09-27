Эксперт: «Такое впечатление, что динамовцы физически не готовы»

О заметном снижении уровня игры киевского «Динамо» с момента старта сезона 2025/26 – как в еврокубках, так и на внутренней арене – не говорил разве что ленивый. В континентальных клубных соревнованиях столичный гранд из Лиги чемпионов выбыл в Лигу Европы, где также не задержался и вылетел в третий по рейтингу турнир – Лигу конференций. Да и в национальном чемпионате у динамовцев наблюдается один сбой за другим: после ничьей с киевской «Оболонью» (2:2) была зафиксирована очередная потеря очков с таким же счетом в домашней игре с «Александрией».

Впечатлениями о нынешней игре самого титулованного украинского клуба с Sport.ua поделился известный бывший форвард, а ныне тренер Игорь Яворский, которого болельщики знают по работе в «Ниве» (Тернополь), «Металлурге» (Донецк), «Прикарпатье», «Карпатах» и «Львове».

– Как вы думаете, ничьи «Динамо» в двух предыдущих матчах чемпионата – это банальная недооценка соперников или что-то другое?

– Это качество футбола «Динамо», которое киевская команда сейчас показывает. Я практически не вижу игры, в которой бы динамовцы доминировали на поле, создавая десятки моментов, забивали мячи и побеждали. Лично у меня «Динамо» всегда ассоциировалось с бойцовским духом, характером, физическими кондициями и очень сильной командной игрой. Сейчас всего этого я не вижу. Когда динамовцы забивают, то обычно держат мяч у своей штрафной площадки, тысячу раз отдают его вратарю. Никакой остроты в действиях, никакой агрессии. Почему болельщик идет на стадион? Он хочет видеть агрессивный и зрелищный футбол. В исполнении «Динамо» такого футбола не видно вообще! Да, его игроки держат мяч ради того, чтобы держать мяч. И при этом он держится либо у собственной штрафной площадки, либо в центре поля. Потому что в третьей зоне динамовцам никто не дает этого делать – там их соперник начинает активно «накрывать», прессинговать. Именно поэтому «Динамо» создает очень мало голевых моментов в этих играх. Поэтому ничья с «Александрией», как и с «Оболонью» – это закономерный результат. Честно говоря, от «Динамо» следует ожидать таких ничьих и в матчах с другими командами из нижней и средней частей турнирной таблицы.

– Что скажете о перспективах команды Александра Шовковского в нынешнем чемпионате?

– Думаю, что динамовцы не слишком улучшат свои позиции. Ведь, как показывают последние результаты, у них нет сил. Создается впечатление, что они физически не готовы. Или их неправильно готовили: сначала к Лиге чемпионов, потом к Лиге Европы. А в итоге «Динамо» дошло до того, что играет в Лиге конференций. О чем тут еще говорить? По-моему, это падение ниже плинтуса. Я разочарован.

