Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Карпаты Львов
27.09.2025 18:00 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
27 сентября 2025, 07:32 | Обновлено 27 сентября 2025, 07:33
278
0

Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 27 сентября и начнется в 18:00 по Киеву

27 сентября 2025, 07:32 | Обновлено 27 сентября 2025, 07:33
278
0
Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

27 сентября, свою встречу в рамках УПЛ проведут Карпаты и Динамо Киев. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Карпаты

Львовский клуб пока играет с переменным успехом, вроде и проиграли всего раз, но и победа была одна, четыре матча завершилось вничью. Карпаты занимают 11-ю строчку в УПЛ, отрыв от опасной зоны составляет три очка.

В последнем туре команда одолела на выезде Оболонь – 2:0, это победа стала первой в чемпионате, львовяне продолжили свою серию без поражений до пяти встреч. Не смогли Карпаты проявить себя в национальном кубке, где недавно по делу уступили Буковине из Первой лиги на выезде.

Команда здесь неплохая, где-то не хватает и даже везения, чтоб чаще добиваться желаемого результата.

Динамо Киев

Столичный клуб не добился желаемого в еврокубках, ведь попадание в основную сетку Лиги конференций слабое утешение, кода стояла задача попасть в Лигу чемпионов. Подопечные Шовковского уверенно начали чемпионат, одержав три победы кряду, а потом было две осечки, сначала против Оболони – 2:2, потом такой же счет был с Александрией, в обоих случаях динамовцы упускали победу в концовке.

Киевляне делят лидерство с Колосом и Шахтером, выигрыш УПЛ основная задача на этот сезон. На следующей неделе команда сыграет в Лиге конференций против Кристал Пэлас, матч домашний, который уже привычно состоится на нейтральной арене.

Осечка в предстоящем матче может стоить лидерства, на кону не только три очка, важно снова выиграть, чтоб обрести психологическую уверенность.

Личные встречи

В прошлом сезоне киевляне выиграли обе очные встречи – 3:1 в гостях и 2:0 на своей арене.

Прогноз

Гости фавориты данного противостояния, но коэффициент на их успех стремительно растет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Карпат – 4,66, ничья – 3,76, победа Динамо – 1,74. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Динамо не показывает чемпионского футбола, а Карпаты не может похвастаться стабильностью. Поставлю здесь на обмен забитыми голами за 1,78.

Прогноз Sport.ua
Карпаты Львов
27 сентября 2025 -
18:00
Динамо Киев
Обе забьют 1.78 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Хетафе – Леванте. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Ювентус – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Атлетико Мадрид – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч Ла Лиги 2025/26
Карпаты Львов Динамо Киев Карпаты - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ
Футбол | 27 сентября 2025, 01:37 5
Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ
Кучер объяснил, за какие заслуги сына Шевченко вызвали в сборную на ЧМ

Кристиан попал в заявку команды U-20

Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Футбол | 26 сентября 2025, 19:44 2
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»
Йожеф САБО: «Это серьезная потеря для сборной Украины»

Бывший тренер «сине-желтых» прокомментировал отсутствие Артема Степанова на чемпионате мира U-20

Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Футбол | 26.09.2025, 20:27
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Опубликованы баллы Дембеле и Ямаля на церемонии Золотого мяча. Какой отрыв?
Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Футбол | 27.09.2025, 04:45
Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Рейтинг крупнейших ограблений в истории Золотого мяча. Шевченко в списке
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Футбол | 26.09.2025, 19:55
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Александр АЛИЕВ: «Я сам себя уничтожил. А ведь мне Суркис говорил...»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
26.09.2025, 01:35 1
Футбол
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
26.09.2025, 03:46 94
Бокс
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 5
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 13
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 145
Футбол
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
Рой ДЖОНС: «Это не очень хороший бой. Он как собака, ему все равно на все»
26.09.2025, 02:50
Бокс
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
Усик объяснил, почему скоро завершит карьеру. Есть веская причина
26.09.2025, 01:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем