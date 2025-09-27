Карпаты Львов – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

27 сентября, свою встречу в рамках УПЛ проведут Карпаты и Динамо Киев. Матч начнется в 18:30 по киевскому времени.

Карпаты

Львовский клуб пока играет с переменным успехом, вроде и проиграли всего раз, но и победа была одна, четыре матча завершилось вничью. Карпаты занимают 11-ю строчку в УПЛ, отрыв от опасной зоны составляет три очка.

В последнем туре команда одолела на выезде Оболонь – 2:0, это победа стала первой в чемпионате, львовяне продолжили свою серию без поражений до пяти встреч. Не смогли Карпаты проявить себя в национальном кубке, где недавно по делу уступили Буковине из Первой лиги на выезде.

Команда здесь неплохая, где-то не хватает и даже везения, чтоб чаще добиваться желаемого результата.

Динамо Киев

Столичный клуб не добился желаемого в еврокубках, ведь попадание в основную сетку Лиги конференций слабое утешение, кода стояла задача попасть в Лигу чемпионов. Подопечные Шовковского уверенно начали чемпионат, одержав три победы кряду, а потом было две осечки, сначала против Оболони – 2:2, потом такой же счет был с Александрией, в обоих случаях динамовцы упускали победу в концовке.

Киевляне делят лидерство с Колосом и Шахтером, выигрыш УПЛ основная задача на этот сезон. На следующей неделе команда сыграет в Лиге конференций против Кристал Пэлас, матч домашний, который уже привычно состоится на нейтральной арене.

Осечка в предстоящем матче может стоить лидерства, на кону не только три очка, важно снова выиграть, чтоб обрести психологическую уверенность.

Личные встречи

В прошлом сезоне киевляне выиграли обе очные встречи – 3:1 в гостях и 2:0 на своей арене.

Прогноз

Гости фавориты данного противостояния, но коэффициент на их успех стремительно растет.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Карпат – 4,66, ничья – 3,76, победа Динамо – 1,74.

Динамо не показывает чемпионского футбола, а Карпаты не может похвастаться стабильностью. Поставлю здесь на обмен забитыми голами за 1,78.