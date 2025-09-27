Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ветеран Лиги Европы. Унаи Эмери проводит 18-й сезон в еврокубке
Лига Европы
27 сентября 2025, 00:33 | Обновлено 27 сентября 2025, 00:34
Игра против «Болоньи» стала для испанца 103-й в соревновании

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери проводит 18-й сезон в Лиге Европы.

25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Астон Вилла» и «Болонья». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Макгинн.

Всего в этом соревновании Эмери провел 103 поединка в качестве менеджера, одержав 63 победы и 27 ничьих. Остальные 13 матчей завершились поражениями. Испанец четыре раза завоевал Кубок Лиги Европы, причем первые три победы были одержаны подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21).

Также Унаи является тренером, набравшим наибольшее количество очков в этом соревновании.

Астон Вилла Болонья Джон Макгинн статистика Унаи Эмери Лига Европы
