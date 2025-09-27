Ветеран Лиги Европы. Унаи Эмери проводит 18-й сезон в еврокубке
Игра против «Болоньи» стала для испанца 103-й в соревновании
Тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери проводит 18-й сезон в Лиге Европы.
25 сентября состоялась игра 1-го тура основного раунда ЛЕ между командами «Астон Вилла» и «Болонья». Встреча завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Джон Макгинн.
Всего в этом соревновании Эмери провел 103 поединка в качестве менеджера, одержав 63 победы и 27 ничьих. Остальные 13 матчей завершились поражениями. Испанец четыре раза завоевал Кубок Лиги Европы, причем первые три победы были одержаны подряд (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2020/21).
Также Унаи является тренером, набравшим наибольшее количество очков в этом соревновании.
Unai Emery is a true European competition 𝐯𝐞𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧 🏆🇪🇺✨ pic.twitter.com/r6t7Nje0hJ— LiveScore (@livescore) September 25, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов
Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини считает, что Артем Довбик должен найти новый клуб зимой