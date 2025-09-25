Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер Астон Виллы имеет интересное достижение в Лиге Европы
Лига Европы
25 сентября 2025, 22:20 | Обновлено 25 сентября 2025, 22:49
Тренер Астон Виллы имеет интересное достижение в Лиге Европы

Руководитель бирмингемцев является единственным, кто набрал 200+ очков в соревновании

Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери является рекордсменом Лиги Европы/Кубка УЕФА. Испанский специалист набрал наибольшее количество очков в истории турнира – 213.

При этом рулевой бирмингемцев является единственным, кто набрал 200+ очков.

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Кубке УЕФА/Лиге Европы

  • 213 – Унаи Эмери (Испания)
  • 180 – Джованни Трапаттони (Италия)
  • 157 – Юпп Хайнкес (Германия)
  • 149 – Жорже Жезуш (Португалия)
  • 140 – Эрнесто Вальверде (Испания)
  • 137 – Хуб Стивенс (Нидерланды)
  • 136 – Жозе Моуринью (Португалия)
  • 130 – Хуанде Рамос (Испания)
  • 124 – Бобби Робсон (Англия)
  • 120 – Рафаэль Бенитес (Испания)

Уже сегодня Унаи Эмери вместе с «Астон Виллой» попытается улучшить свой результат в домашнем матче против «Болоньи».

Дмитрий Банар
