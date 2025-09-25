Тренер Астон Виллы имеет интересное достижение в Лиге Европы

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери является рекордсменом Лиги Европы/Кубка УЕФА. Испанский специалист набрал наибольшее количество очков в истории турнира – 213.

При этом рулевой бирмингемцев является единственным, кто набрал 200+ очков.

Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Кубке УЕФА/Лиге Европы

213 – Унаи Эмери (Испания)

180 – Джованни Трапаттони (Италия)

157 – Юпп Хайнкес (Германия)

149 – Жорже Жезуш (Португалия)

140 – Эрнесто Вальверде (Испания)

137 – Хуб Стивенс (Нидерланды)

136 – Жозе Моуринью (Португалия)

130 – Хуанде Рамос (Испания)

124 – Бобби Робсон (Англия)

120 – Рафаэль Бенитес (Испания)

Уже сегодня Унаи Эмери вместе с «Астон Виллой» попытается улучшить свой результат в домашнем матче против «Болоньи».