Тренер Астон Виллы имеет интересное достижение в Лиге Европы
Руководитель бирмингемцев является единственным, кто набрал 200+ очков в соревновании
Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери является рекордсменом Лиги Европы/Кубка УЕФА. Испанский специалист набрал наибольшее количество очков в истории турнира – 213.
При этом рулевой бирмингемцев является единственным, кто набрал 200+ очков.
Тренеры с наибольшим количеством набранных очков в Кубке УЕФА/Лиге Европы
- 213 – Унаи Эмери (Испания)
- 180 – Джованни Трапаттони (Италия)
- 157 – Юпп Хайнкес (Германия)
- 149 – Жорже Жезуш (Португалия)
- 140 – Эрнесто Вальверде (Испания)
- 137 – Хуб Стивенс (Нидерланды)
- 136 – Жозе Моуринью (Португалия)
- 130 – Хуанде Рамос (Испания)
- 124 – Бобби Робсон (Англия)
- 120 – Рафаэль Бенитес (Испания)
Уже сегодня Унаи Эмери вместе с «Астон Виллой» попытается улучшить свой результат в домашнем матче против «Болоньи».
🏆 Can Unai Emery lead Aston Villa to Europa League glory and win his fifth title in the competition? pic.twitter.com/bFMioKFacj— Transfermarkt.co.uk (@TMuk_news) September 25, 2025
