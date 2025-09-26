Л. Киченок / Перес – Кристиан / Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

27 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTА 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада). Поединок состоится 1-м запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Ирины Хромачевой и Алдилы Сутджиади, либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини.

