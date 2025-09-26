Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Перес – Кристиан / Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 сентября 2025, 21:13 |
120
0

Л. Киченок / Перес – Кристиан / Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Пекине

26 сентября 2025, 21:13 |
120
0
Л. Киченок / Перес – Кристиан / Фернандес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок

27 сентября украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на турнире WTА 1000 в Пекине, Китай.

В первом раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) сыграют против тандема Жаклин Кристиан (Румыния) / Лейла Фернандес (Канада). Поединок состоится 1-м запуском на корте №5. Ориентировочное время начала матча – 06:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния во втором круге поборются либо против Ирины Хромачевой и Алдилы Сутджиади, либо против Сары Эррани и Жасмин Паолини.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даяна Ястремская – Бузас Манейро. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк – Элла Зайдель. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Пекине
Марта Костюк – Элла Зайдель. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Людмила Киченок Эллен Перес WTA Пекин Жаклин Кристиан Лейла Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Теннис | 26 сентября 2025, 17:08 0
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку

Карлос получил повреждение лодыжки в стартовом матче пятисотника против Баэса

Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 26 сентября 2025, 13:18 148
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины

Жеребьевку провел Сергей Ребров, главный тренер сборной Украины

Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Футбол | 26.09.2025, 14:56
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Легендарный экс-форвард разнес Довбика: «На него невозможно смотреть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 2
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 6
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 4
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем