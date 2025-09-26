Кубок Украины26 сентября 2025, 19:40 | Обновлено 26 сентября 2025, 19:46
2647
0
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины
Близкие для тренера команды
По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины друг против друга выпало сыграть Динамо и Шахтеру.
Интересно, что шарики вытягивал наставник сборной Украины Сергей Ребров, который ранее играл за обе команды, а также успешно тренировал киевлян.
«Все ждали, будет ли Шахтер и Динамо. Я думаю, что будет очень интересно», – сказал Ребров.
Матч пройдет в одну из дат с 28 по 30 октября.
