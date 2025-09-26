ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины

По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины друг против друга выпало сыграть Динамо и Шахтеру.

Интересно, что шарики вытягивал наставник сборной Украины Сергей Ребров, который ранее играл за обе команды, а также успешно тренировал киевлян.

«Все ждали, будет ли Шахтер и Динамо. Я думаю, что будет очень интересно», – сказал Ребров.

Матч пройдет в одну из дат с 28 по 30 октября.