Кубок Украины
26 сентября 2025, 19:40 | Обновлено 26 сентября 2025, 19:46
ВИДЕО. Реакция Реброва на Динамо – Шахтер в Кубке Украины

Близкие для тренера команды

УАФ. Сергей Ребров

По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка Украины друг против друга выпало сыграть Динамо и Шахтеру.

Интересно, что шарики вытягивал наставник сборной Украины Сергей Ребров, который ранее играл за обе команды, а также успешно тренировал киевлян.

«Все ждали, будет ли Шахтер и Динамо. Я думаю, что будет очень интересно», – сказал Ребров.

Матч пройдет в одну из дат с 28 по 30 октября.

