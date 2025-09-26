Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА намерен серьезно наказать Рому после матча в Лиге Европы
Италия
26 сентября 2025, 18:19 |
687
1

УЕФА намерен серьезно наказать Рому после матча в Лиге Европы

Римский клуб останется без поддержки фанатов во всех выездных матчах еврокубков

26 сентября 2025, 18:19 |
687
1 Comments
УЕФА намерен серьезно наказать Рому после матча в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Рома

Итальянская «Рома» получит серьезное наказание от УЕФА из-за поведения болельщиков в матче первого тура Лиги Европы против французской «Ниццы» (2:1).

24 сентября фанаты римского клуба устроили массовые беспорядки в французском городе, которые призвели к многочисленным травмам и проблемам с полицией. УЕФА обеспокоен поведением болельщиков «Ромы» и рассматривает возможность принятия жёстких санкций.

По данным итальянской прессы, фанатам «волков» грозит запрет на посещение выездных матчей Лиги Европы в нынешнем сезоне: в Глазго (против «Рейнджерс» и «Селтика») и в Афинах против «Панатинаикоса».

Во вторник вечером болельщики «Ромы» бросали предметы в полицию, что вызвало ответную реакцию французских ультрас. Позже французская жандармерия перехватила несколько автобусов с поклонниками итальянского клуба, обнаружив ножи, прутья, кастеты и молотки.

За несколько часов до матча, возле стадиона «Альянц Ривьера» состоялись столкновения и беспорядки ультрас обеих команд, что вынудило полицию применить слезоточивый газ.

По итогам этого хаоса были задержаны более сто фанатов «Ромы», несколько человек попали в больницу с различными повреждениями. Окончательный вердикт УЕФА ожидается в ближайшие дни.

По теме:
Португалия обошла Кипр и вышла на второе место в сезонном рейтинге УЕФА
Матч в Штутгарте стал самым посещаемым в первом туре Лиги Европы
Нужна реакция мира. Турция требует отстранить Израиль от футбола
Лига Европы Ницца Рома Рим Ницца - Рома УЕФА санкции болельщики
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Футбол | 26 сентября 2025, 04:19 11
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер
Разочаровал тренера. Форвард сборной Украины будет выставлен на трансфер

Тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини считает, что Артем Довбик должен найти новый клуб зимой

Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Футбол | 26 сентября 2025, 14:25 7
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»
Итальянский журналист: «Не могу поверить. Довбик стал никчемным игроком»

Иван Дзадзарони – о выступлении украинского нападающего

Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине
Футбол | 26.09.2025, 18:49
Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине
Стало известно, кто будет транслировать чемпионат мира U-20 в Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26.09.2025, 07:26
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26.09.2025, 07:04
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
З греками точно заруба буде. Тож УЕФА хоче перестрахуватись
Ответить
0
Популярные новости
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 6
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 189
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем