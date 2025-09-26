УЕФА намерен серьезно наказать Рому после матча в Лиге Европы

Итальянская «Рома» получит серьезное наказание от УЕФА из-за поведения болельщиков в матче первого тура Лиги Европы против французской «Ниццы» (2:1).

24 сентября фанаты римского клуба устроили массовые беспорядки в французском городе, которые призвели к многочисленным травмам и проблемам с полицией. УЕФА обеспокоен поведением болельщиков «Ромы» и рассматривает возможность принятия жёстких санкций.

По данным итальянской прессы, фанатам «волков» грозит запрет на посещение выездных матчей Лиги Европы в нынешнем сезоне: в Глазго (против «Рейнджерс» и «Селтика») и в Афинах против «Панатинаикоса».

Во вторник вечером болельщики «Ромы» бросали предметы в полицию, что вызвало ответную реакцию французских ультрас. Позже французская жандармерия перехватила несколько автобусов с поклонниками итальянского клуба, обнаружив ножи, прутья, кастеты и молотки.

За несколько часов до матча, возле стадиона «Альянц Ривьера» состоялись столкновения и беспорядки ультрас обеих команд, что вынудило полицию применить слезоточивый газ.

По итогам этого хаоса были задержаны более сто фанатов «Ромы», несколько человек попали в больницу с различными повреждениями. Окончательный вердикт УЕФА ожидается в ближайшие дни.