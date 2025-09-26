Капелло назвал двух лучших футбольных тренеров Италии
Фабио выделил Аллегри и Конте накануне матча между Миланом и Наполи
В преддверии матча 5 тура Серии А между «Миланом» и «Наполи» Фабио Капелло сравнил двух звездных специалистов – Массимиалиано Аллегри и Антони Конте – и отметил, что предстоящий матч можно назвать супербитвой. Игра пройдет в Милане 28 сентября. Начало встречи в 20:45.
«Макс против Антонио, два лучших тренера Италии на сегодня: это будет супербитва», – передает слова 79-летнего экс-тренера La Gazzetta dello Sport.
Капелло подчеркнул, что преимущества двух наставников заключаются в том, что у них всегда есть ясные идеи.
По его словам, Аллегри и Конте всегда правильно оценивают игроков, даже тех, которых им приобретают во время трансферного окна.
Ранее Капелло призвал не сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси. Он выразил мнение, что 18-летний испанский вингер – не феномен.
