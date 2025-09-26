Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Капелло назвал двух лучших футбольных тренеров Италии
Италия
26 сентября 2025, 18:39
Капелло назвал двух лучших футбольных тренеров Италии

Фабио выделил Аллегри и Конте накануне матча между Миланом и Наполи

Капелло назвал двух лучших футбольных тренеров Италии
Getty Images/ Getty Images Ukraine

В преддверии матча 5 тура Серии А между «Миланом» и «Наполи» Фабио Капелло сравнил двух звездных специалистов – Массимиалиано Аллегри и Антони Конте и отметил, что предстоящий матч можно назвать супербитвой. Игра пройдет в Милане 28 сентября. Начало встречи в 20:45.

«Макс против Антонио, два лучших тренера Италии на сегодня: это будет супербитва», – передает слова 79-летнего экс-тренера La Gazzetta dello Sport.

Капелло подчеркнул, что преимущества двух наставников заключаются в том, что у них всегда есть ясные идеи.

По его словам, Аллегри и Конте всегда правильно оценивают игроков, даже тех, которых им приобретают во время трансферного окна.

Ранее Капелло призвал не сравнивать Ламина Ямаля с Лионелем Месси. Он выразил мнение, что 18-летний испанский вингер – не феномен.

Фабио Капелло Милан Милан - Наполи Наполи чемпионат Италии по футболу Массимилиано Аллегри Антонио Конте Серия A
Оксана Баландина Источник: La Gazzetta dello Sport
