Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»

Известный в прошлом тренер Фабио Капелло считает несправедливой критику в адрес наставника Реала Карло Анчелотти, который, скорее всего, покинет команду по итогам сезона.

«Мне кажется, нынешний поток критики и все эти слухи являются неуважением к Анчелотти, который очень многое сделал для Мадрида. Это несправедливо по отношению к нему. Учитывая количество титулов, Карло – лучший тренер мира».

«И я не удивлен информации об интересе сборной Бразилии. Но это нужно спрашивать Анчелотти, хочет ли он переходить с клубной работы к работе со сборной», – сказал Капелло.