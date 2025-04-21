Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»
Известный в прошлом тренер поддержал соотечественника
Известный в прошлом тренер Фабио Капелло считает несправедливой критику в адрес наставника Реала Карло Анчелотти, который, скорее всего, покинет команду по итогам сезона.
«Мне кажется, нынешний поток критики и все эти слухи являются неуважением к Анчелотти, который очень многое сделал для Мадрида. Это несправедливо по отношению к нему. Учитывая количество титулов, Карло – лучший тренер мира».
«И я не удивлен информации об интересе сборной Бразилии. Но это нужно спрашивать Анчелотти, хочет ли он переходить с клубной работы к работе со сборной», – сказал Капелло.
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