Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»
Испания
21 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:53
1462
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»

Известный в прошлом тренер поддержал соотечественника

21 апреля 2025, 18:33 | Обновлено 21 апреля 2025, 18:53
1462
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Анчелотти – лучший тренер мира. Это неуважение к нему»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Известный в прошлом тренер Фабио Капелло считает несправедливой критику в адрес наставника Реала Карло Анчелотти, который, скорее всего, покинет команду по итогам сезона.

«Мне кажется, нынешний поток критики и все эти слухи являются неуважением к Анчелотти, который очень многое сделал для Мадрида. Это несправедливо по отношению к нему. Учитывая количество титулов, Карло – лучший тренер мира».

«И я не удивлен информации об интересе сборной Бразилии. Но это нужно спрашивать Анчелотти, хочет ли он переходить с клубной работы к работе со сборной», – сказал Капелло.

По теме:
Байер подтвердил договоренность об уходе Алонсо в Реал. Ждет решение
Барселона – Мальорка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Левандовски выбрал себе замену в Барселоне. Его не нужно покупать
Карло Анчелотти Реал Мадрид Фабио Капелло Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Иван Зинченко Источник: AS
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан сборной Латвии: «Ждем, допустят ли россию на ОИ-2026. Надеюсь, нет»
Хоккей | 21 апреля 2025, 16:42 11
Капитан сборной Латвии: «Ждем, допустят ли россию на ОИ-2026. Надеюсь, нет»
Капитан сборной Латвии: «Ждем, допустят ли россию на ОИ-2026. Надеюсь, нет»

Даугавинш не знает, будет ли команда играть на ОИ в случае допуска россии

Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Футбол | 20 апреля 2025, 22:25 2
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление
Две звезды согласились на переход в Реал. Серьезное усиление

В ближайшее время мы можем увидеть Флориана Вирца и Мартина Субименди в мадридском гранде

Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Футбол | 21.04.2025, 18:54
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Марино ПУШИЧ: «Будет тяжело защитить титул. Мы сделали все, что могли»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Бокс | 21.04.2025, 07:47
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Майк ТАЙСОН: «Это большая трагедия для боксерского мира»
Луиш Каштру снова в Шахтере
Футбол | 21.04.2025, 14:25
Луиш Каштру снова в Шахтере
Луиш Каштру снова в Шахтере
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
Тайсон ФЬЮРИ: «Заверши карьеру, ты наносишь себе сейчас вред»
21.04.2025, 04:40 1
Бокс
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
Теренс КРОУФОРД: «После боя с этим украинцем он станет суперзвездой»
21.04.2025, 08:16
Бокс
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
ФОТО. Жена защитника сборной Украины похвасталась элитными авто
21.04.2025, 04:09 7
Футбол
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
20.04.2025, 08:31 10
Футбол
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
Пушич прокомменировал катастрофу Шахтера в матче УПЛ
19.04.2025, 20:58 31
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после победы Динамо и фиаско Шахтера
20.04.2025, 06:23 31
Футбол
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
Сложный финал. Свитолина стала чемпионкой турнира WTA 250 во Франции!
20.04.2025, 18:37 35
Теннис
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
Боксер-чемпион бросил вызов Усику. Он только что победил украинца
21.04.2025, 03:26 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем