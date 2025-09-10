Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Фабио КАПЕЛЛО: «Этот игрок – не феномен. Не сравнивайте его с Месси»
Испания
10 сентября 2025, 04:40 |
353
0

Фабио КАПЕЛЛО: «Этот игрок – не феномен. Не сравнивайте его с Месси»

Известный тренер – о Ламине Ямале

10 сентября 2025, 04:40 |
353
0
Фабио КАПЕЛЛО: «Этот игрок – не феномен. Не сравнивайте его с Месси»
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Капелло

Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о лидере «Барселоны» Ламине Ямале.

«Я бы проголосовал за Ламина Ямаля в номинации «Золотой мяч». Сначала Ямаль, потом Винисиус и Мбаппе.

Ямаль — игрок, который имеет высокий уровень и может значительно улучшиться, но он не феномен. Месси или Марадона делали вещи, которые никто не мог себе представить, но на данный момент я не могу сравнивать его с ними. Я говорю не о цифрах, я говорю о качестве и гениальности. Криштиану Роналду — грозный игрок... А сколько голов он забил? Больше всех, но он не может быть Месси или Марадоной», — сказал Капелло.

Ранее Ямаль после неудачного матча «Барселоны» в Ла Лиге выступил с требованием к Флику.

По теме:
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
ФОТО. Звезду Реала споймали за любопытным занятием. Вирусный кадр с отдыха
Роналду, Кейн и Джеко отличились очередными голами за национальные команды
Барселона Золотой мяч Лионель Месси Фабио Капелло Диего Марадона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Ламин Ямаль Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 17:40 72
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана

Поединок квалификации чемпионата мира 2026 состоится 9 сентября в Баку и начнется в 19:00

Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Футбол | 09 сентября 2025, 09:11 30
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана
Ребров выбрал заявку сборной на важнейший матч против Азербайджана

Поединок состоится 9 сентября в 19:00

«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Футбол | 09.09.2025, 21:35
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
«Поле». Ребров пояснил, почему Украина опозорилась в матче с Азербайджаном
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Футбол | 09.09.2025, 07:42
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Зачем Довбику это было делать, не понимаю»
Гарри Кейн летом покинет Баварию. Будет грандиозный трансфер в топ-клуб
Футбол | 10.09.2025, 02:48
Гарри Кейн летом покинет Баварию. Будет грандиозный трансфер в топ-клуб
Гарри Кейн летом покинет Баварию. Будет грандиозный трансфер в топ-клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
Будет суд в Лозанне. Появились новые детали в допинговом деле Мудрика
08.09.2025, 07:38 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 52
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
Рейтинг 25 лучших боксеров XXI века. Какое место у Усика, Ломы и Кличко?
08.09.2025, 05:37 20
Бокс
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Если он победит, то станет лучшим боксером во все времена»
09.09.2025, 08:26 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Динамо подписал контракт с Полесьем
08.09.2025, 14:48 30
Футбол
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
Владелец Ноттингема шокировал Зинченко своим заявлением об Украине и россии
08.09.2025, 06:15 27
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем