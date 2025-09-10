Фабио КАПЕЛЛО: «Этот игрок – не феномен. Не сравнивайте его с Месси»
Известный тренер – о Ламине Ямале
Известный итальянский тренер Фабио Капелло поделился мыслями о лидере «Барселоны» Ламине Ямале.
«Я бы проголосовал за Ламина Ямаля в номинации «Золотой мяч». Сначала Ямаль, потом Винисиус и Мбаппе.
Ямаль — игрок, который имеет высокий уровень и может значительно улучшиться, но он не феномен. Месси или Марадона делали вещи, которые никто не мог себе представить, но на данный момент я не могу сравнивать его с ними. Я говорю не о цифрах, я говорю о качестве и гениальности. Криштиану Роналду — грозный игрок... А сколько голов он забил? Больше всех, но он не может быть Месси или Марадоной», — сказал Капелло.
Ранее Ямаль после неудачного матча «Барселоны» в Ла Лиге выступил с требованием к Флику.
