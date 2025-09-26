ФОТО. Футболист сборной Украины показал страстную фотосессию с женой
Виталий Миколенко поделился трогательными моментами семейного счастья
Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко вместе с женой Викторией порадовал фанатов трогательной фотосессией.
Атмосферные кадры с улыбками и нежными взглядами Вика выложила в Instagram Stories под песню Гайтаны.
Напомним, в феврале 2025 года у пары родилась дочь Полина.
Сейчас Миколенко стоит перед выбором – остаться в «Эвертоне» или перейти в топ-клуб Серии А: интерес к украинцу проявляют «Интер» и «Наполи».
