ФОТО. Футболист сборной Украины показал страстную фотосессию с женой

Виталий Миколенко поделился трогательными моментами семейного счастья

Защитник «Эвертона» и сборной Украины Виталий Миколенко вместе с женой Викторией порадовал фанатов трогательной фотосессией.

Атмосферные кадры с улыбками и нежными взглядами Вика выложила в Instagram Stories под песню Гайтаны.

Напомним, в феврале 2025 года у пары родилась дочь Полина.

Сейчас Миколенко стоит перед выбором – остаться в «Эвертоне» или перейти в топ-клуб Серии А: интерес к украинцу проявляют «Интер» и «Наполи».

TradyT
На відміну від більшості футболістів у Миколенка дуже гарна дружина, яка красива без силікону і всієї цієї дурні
Burevestnik
шось не так як у багатьох:
губи не накачені,
цицьки не надуті,
без макіяжу,
не видно тату,
не оголені до стрінгів (трусів).
