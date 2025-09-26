Сердечная недостаточность. Экс-форвард сборной Нидерландов завершил карьеру
В 2023 году Бас Дост потерял сознание во время матча, после чего не выходил на поле
Бывший нападающий сборной Нидерландов Бас Дост принял решение завершить профессиональную карьеру.
По его словам, он не терял надежду возобновить карьеру в сезоне-2024/25, но медицинские показатели говорили об обратном.
«В марте мне сделали сканирование, которое оказалось шокирующим. Воспаление (сердечной мышцы – Прим.ред.) практически полностью вернулось. Это была пощечина», – передает слова 36-летнего Доста Voetbal International.
Дост выиграл первенство Бельгии в составе «Брюгге» в сезоне-2020/2021. Он выступал за бельгийский клуб с 2020 по 2022 год. За всю карьеру футболист провел 565 матча, в которых забил 273 гола. Дост выступал в том числе за немецкий «Вольфсбург», лиссабонский «Спортинг», немецкий «Айнтрахт».
В октябре 2023 года в матче между «НЕК Неймегеном» и «АЗ Алкмаар» нападающий Бас Дост потерял сознание в центре поля. Футболисту экстренно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Как оказалось, игрок потерял сознание из-за сердечной недостаточности.
