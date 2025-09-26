Сердечная недостаточность. Экс-форвард сборной Нидерландов завершил карьеру

Бывший нападающий сборной Нидерландов Бас Дост принял решение завершить профессиональную карьеру.

По его словам, он не терял надежду возобновить карьеру в сезоне-2024/25, но медицинские показатели говорили об обратном.

«В марте мне сделали сканирование, которое оказалось шокирующим. Воспаление (сердечной мышцы – Прим.ред.) практически полностью вернулось. Это была пощечина», – передает слова 36-летнего Доста Voetbal International.

Дост выиграл первенство Бельгии в составе «Брюгге» в сезоне-2020/2021. Он выступал за бельгийский клуб с 2020 по 2022 год. За всю карьеру футболист провел 565 матча, в которых забил 273 гола. Дост выступал в том числе за немецкий «Вольфсбург», лиссабонский «Спортинг», немецкий «Айнтрахт».

В октябре 2023 года в матче между «НЕК Неймегеном» и «АЗ Алкмаар» нападающий Бас Дост потерял сознание в центре поля. Футболисту экстренно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Как оказалось, игрок потерял сознание из-за сердечной недостаточности.