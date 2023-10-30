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  4. ВИДЕО. Известный форвард потерял сознание во время матча
Нидерланды
30 октября 2023, 12:42 |
1739
0

ВИДЕО. Известный форвард потерял сознание во время матча

Бас Дост до этого успел отличиться голом

30 октября 2023, 12:42 |
1739
0
ВИДЕО. Известный форвард потерял сознание во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Бас Дост

Вчера в 10-м туре нидерландской Эредивизие проходил матч между «Неймегеном» и «АЗ Алкмаар». Во время матча произошел пугающий инцидент: экс-форвард сборной Нидерландов Бас Дост, который сейчас выступает за «Неймеген», потерял сознание в центре поля.

Игроку немедленно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Дост успел прийти в себя и поблагодарить всех за поддержку. В ближайшее время его ждет углубленное медобследование.

Матч был прерван при счете 2:1 в пользу Неймегена, Дост забил один из голов своей команды.

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Источник Sport.ua
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