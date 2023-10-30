ВИДЕО. Известный форвард потерял сознание во время матча

Вчера в 10-м туре нидерландской Эредивизие проходил матч между «Неймегеном» и «АЗ Алкмаар». Во время матча произошел пугающий инцидент: экс-форвард сборной Нидерландов Бас Дост, который сейчас выступает за «Неймеген», потерял сознание в центре поля.

Игроку немедленно оказали медицинскую помощь и доставили в больницу. Дост успел прийти в себя и поблагодарить всех за поддержку. В ближайшее время его ждет углубленное медобследование.

Матч был прерван при счете 2:1 в пользу Неймегена, Дост забил один из голов своей команды.