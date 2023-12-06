В чемпионате Нидерландов доиграли два прерванных матча. Аякс взял три очка

В чемпионате Нидерландов 6 декабря были доиграны два прерванных матча. Аякс взял три очка, обыграв в гостях Валвейк.

30 сентября матч 7-го тура между Валвейком и Аяксом был приостановлен в конце второго тайма. На 83-й минуте вратарь Валвейка Этьен Вассен бросился в ноги игроку гостей и получил болезненный удар коленом в голову. После жуткой травмы голкипера судья остановил игру.

При доигрывании 6 декабря голов забито не было, и Аякс одержал победу (3:2).

После неудачного старта команда из Амстердама постепенно поднимается со дна турнирной таблицы (6-е место, 21 очко).

29 октября в матче 10-го тура АЗ Алкмаар встречался с Неймегеном. Матч был прерван на 90-й минуте из-за травмы футболиста Неймегена.

Бас Дост упал в центре поля и потерял сознание. Форвард оказали необходимую медицинскую помощь.

При доигрывании 6 декабря счет также не изменился (2:1 в пользу Неймегена).

Чемпионат Нидерландов

Доигрывание матчей, 6 декабря

АЗ Алкмар – Неймеген – 1:2

Голы: Павлидис, 57 – Дост, 11, Маттссон, 31

Валвейк – Аякс – 2:3

Голы: Крамер, 37, Укили, 51 – Бробби, 30, Бергвейн, 43 (пен), Бергейс, 57

Турнирная таблица

ВИДЕО. Эпизоды, которые привели к остановке матчей