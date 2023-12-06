В чемпионате Нидерландов доиграли два прерванных матча. Аякс взял три очка
Команда из Амстердама постепенно поднимается со дна турнирной таблицы
В чемпионате Нидерландов 6 декабря были доиграны два прерванных матча. Аякс взял три очка, обыграв в гостях Валвейк.
30 сентября матч 7-го тура между Валвейком и Аяксом был приостановлен в конце второго тайма. На 83-й минуте вратарь Валвейка Этьен Вассен бросился в ноги игроку гостей и получил болезненный удар коленом в голову. После жуткой травмы голкипера судья остановил игру.
При доигрывании 6 декабря голов забито не было, и Аякс одержал победу (3:2).
После неудачного старта команда из Амстердама постепенно поднимается со дна турнирной таблицы (6-е место, 21 очко).
29 октября в матче 10-го тура АЗ Алкмаар встречался с Неймегеном. Матч был прерван на 90-й минуте из-за травмы футболиста Неймегена.
Бас Дост упал в центре поля и потерял сознание. Форвард оказали необходимую медицинскую помощь.
При доигрывании 6 декабря счет также не изменился (2:1 в пользу Неймегена).
Чемпионат Нидерландов
Доигрывание матчей, 6 декабря
АЗ Алкмар – Неймеген – 1:2
Голы: Павлидис, 57 – Дост, 11, Маттссон, 31
Валвейк – Аякс – 2:3
Голы: Крамер, 37, Укили, 51 – Бробби, 30, Бергвейн, 43 (пен), Бергейс, 57
Турнирная таблица
ВИДЕО. Эпизоды, которые привели к остановке матчей
#Waalwijk-#Ajax #Vaessen was injured pic.twitter.com/XEnZz4LXU4— Burak TÜRE (@Grfld) September 30, 2023
AZ Alkmaar - Nec Nijmegen maçında Bas Dost aniden yere yığıldı. pic.twitter.com/18dTLqeyHq— Kapitano Sports (@kapitanosport) October 29, 2023
События матча
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