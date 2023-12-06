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Чемпионат Нидерландов
РКК Валвейк
06.12.2023 21:00 – FT 2 : 3
Аякс
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Англия
06 декабря 2023, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:59
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0

В чемпионате Нидерландов доиграли два прерванных матча. Аякс взял три очка

Команда из Амстердама постепенно поднимается со дна турнирной таблицы

06 декабря 2023, 23:27 | Обновлено 06 декабря 2023, 23:59
46
0
В чемпионате Нидерландов доиграли два прерванных матча. Аякс взял три очка
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Нидерландов 6 декабря были доиграны два прерванных матча. Аякс взял три очка, обыграв в гостях Валвейк.

30 сентября матч 7-го тура между Валвейком и Аяксом был приостановлен в конце второго тайма. На 83-й минуте вратарь Валвейка Этьен Вассен бросился в ноги игроку гостей и получил болезненный удар коленом в голову. После жуткой травмы голкипера судья остановил игру.

При доигрывании 6 декабря голов забито не было, и Аякс одержал победу (3:2).

После неудачного старта команда из Амстердама постепенно поднимается со дна турнирной таблицы (6-е место, 21 очко).

29 октября в матче 10-го тура АЗ Алкмаар встречался с Неймегеном. Матч был прерван на 90-й минуте из-за травмы футболиста Неймегена.

Бас Дост упал в центре поля и потерял сознание. Форвард оказали необходимую медицинскую помощь.

При доигрывании 6 декабря счет также не изменился (2:1 в пользу Неймегена).

Чемпионат Нидерландов

Доигрывание матчей, 6 декабря

АЗ Алкмар – Неймеген – 1:2

Голы: Павлидис, 57 – Дост, 11, Маттссон, 31

Валвейк – Аякс – 2:3

Голы: Крамер, 37, Укили, 51 – Бробби, 30, Бергвейн, 43 (пен), Бергейс, 57

Турнирная таблица

ВИДЕО. Эпизоды, которые привели к остановке матчей

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Стивен Бергейс (Аякс).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Ясин Укили (РКК Валвейк).
43’
ГОЛ ! С пенальти забил Стивен Бергвейн (Аякс).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Михиль Крамер (РКК Валвейк).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Брайан Броббей (Аякс).
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Источник Sport.ua
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