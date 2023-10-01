ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание
В поединке 7-го тура чемпионата Нидерландов вратаря «Валвейка» Вассена вынесли с поля
30 сентября стартовал матч 7-го тура чемпионата Нидерландов между клубами «Валвейк» и «Аякс».
Поединок был прерван на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу гостей из-за ужасного эпизода. Голкипер хозяев Этьен Вессен потерял сознание после столкновение с игроком «Аякса» Брайаном Бробби.
Вратаря вынесли с поля без сознания. Партнеры Этьена уходили в подтрибунное помещение в слезах.
Директор «Валвейка» Ван Моссельвелд заявил:
«Этьен Вессен был в сознании, когда его поместили в машину скорой помощи. Он совершенно забыл обо всем, что произошло. Мы стали свидетелями чего-то очень серьезного, но я хочу сделать большой комплимент медицинскому персоналу, который мгновенно отреагировал».
Спустя некоторое время в Twitter появилась информация, что Этьен пришел в сознание и сейчас с ним все хорошо. Однако официального подтверждения от «Валвейка» по состоянию голкипера еще не было.
В предыдущем туре поединок «Аякса» также был прерван. Тогда болельщики команды устроили беспорядки на стадионе в игре с «Фейеноордом» (0:4).
ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: кипер потерял сознание
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Эдди Хирн хочет увидеть бой Джошуа - Уайлдер
Смотрите видеообзор матча 9-го тура УПЛ