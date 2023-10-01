ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: голкипер потерял сознание

30 сентября стартовал матч 7-го тура чемпионата Нидерландов между клубами «Валвейк» и «Аякс».

Поединок был прерван на 84-й минуте при счете 3:2 в пользу гостей из-за ужасного эпизода. Голкипер хозяев Этьен Вессен потерял сознание после столкновение с игроком «Аякса» Брайаном Бробби.

Вратаря вынесли с поля без сознания. Партнеры Этьена уходили в подтрибунное помещение в слезах.

Директор «Валвейка» Ван Моссельвелд заявил:

«Этьен Вессен был в сознании, когда его поместили в машину скорой помощи. Он совершенно забыл обо всем, что произошло. Мы стали свидетелями чего-то очень серьезного, но я хочу сделать большой комплимент медицинскому персоналу, который мгновенно отреагировал».

Спустя некоторое время в Twitter появилась информация, что Этьен пришел в сознание и сейчас с ним все хорошо. Однако официального подтверждения от «Валвейка» по состоянию голкипера еще не было.

В предыдущем туре поединок «Аякса» также был прерван. Тогда болельщики команды устроили беспорядки на стадионе в игре с «Фейеноордом» (0:4).

ВИДЕО. Слезы и молитвы. Матч Аякса снова прерван: кипер потерял сознание