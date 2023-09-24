Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между командами «Аякс» и «Фейенорд» был прерван из-за беспорядков на стадионе.

В конце первого тайма болельщики хозяев поля начали бросать файеры на поле, и судья приостановил игру на некоторое время.

Затем матч возобновилсяь, однако беспорядки продолжались. Болельщики забросали арену фейерверками и дымовыми шашками.

На 55-й минуте матч был окончательно остановлен при счете 3:0 в пользу гостей.

Недовольные результатами фанаты «Аякса» требуют изменений в руководстве клуба, поскольку команда набрала всего 5 очков после 4 сыгранных матчей. Лидер ПСВ имеет 15 баллов из 15 возможных.

Чемпионат Нидерландов. 6-й тур, 24 сентября

Аякс – Фейеноорд – 0:3 (матч прерван на 55-й минуте)

Голы: Сантьяго Хименес, 9, 18, Игор Пайшан, 37