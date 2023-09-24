Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Фанаты «Аякса» из-за плохих результатов требуют изменений в руководстве клуба
Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между командами «Аякс» и «Фейенорд» был прерван из-за беспорядков на стадионе.
В конце первого тайма болельщики хозяев поля начали бросать файеры на поле, и судья приостановил игру на некоторое время.
Затем матч возобновилсяь, однако беспорядки продолжались. Болельщики забросали арену фейерверками и дымовыми шашками.
На 55-й минуте матч был окончательно остановлен при счете 3:0 в пользу гостей.
Недовольные результатами фанаты «Аякса» требуют изменений в руководстве клуба, поскольку команда набрала всего 5 очков после 4 сыгранных матчей. Лидер ПСВ имеет 15 баллов из 15 возможных.
Чемпионат Нидерландов. 6-й тур, 24 сентября
Аякс – Фейеноорд – 0:3 (матч прерван на 55-й минуте)
Голы: Сантьяго Хименес, 9, 18, Игор Пайшан, 37
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