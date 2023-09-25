Стала известна дата доигрывания матча Аякс – Фейеноорд
Матч нидерландских клубов будет доигран 27 сентября
Вчера, 24 сентября, матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между командами «Аякс» и «Фейеноорд» был прерван из-за беспорядков на стадионе.
Соперники не смогли доиграть игру до конца. В конце первого тайма болельщики хозяев поля начали бросать файеры на поле, и судья приостановил игру на некоторое время. Затем матч возобновился, однако беспорядки продолжались. Болельщики забросали арену фейерверками и дымовыми шашками.
На 55-й минуте матч был окончательно остановлен при счете 3:0 в пользу гостей.
Футбольная федерация Нидерландов назначила дату доигрывания матча. Игра будет доиграна в среду, 27 сентября. Произойдет это при пустых трибунах, а сам поединок возобновится при счете 3:0 в пользу гостей и с 55 минуты.
Het restant van de Eredivisiewedstrijd Ajax – Feyenoord wordt op woensdag 27 september (vanaf 14.00 uur) zonder publiek uitgespeeld. #AJAFEY https://t.co/bQFzSECHwk— KNVB (@KNVB) September 25, 2023
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