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Нидерланды
25 сентября 2023, 21:01 | Обновлено 25 сентября 2023, 21:46
424
0

Стала известна дата доигрывания матча Аякс – Фейеноорд

Матч нидерландских клубов будет доигран 27 сентября

25 сентября 2023, 21:01 | Обновлено 25 сентября 2023, 21:46
424
0
Стала известна дата доигрывания матча Аякс – Фейеноорд
KNVB.

Вчера, 24 сентября, матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между командами «Аякс» и «Фейеноорд» был прерван из-за беспорядков на стадионе.

Соперники не смогли доиграть игру до конца. В конце первого тайма болельщики хозяев поля начали бросать файеры на поле, и судья приостановил игру на некоторое время. Затем матч возобновился, однако беспорядки продолжались. Болельщики забросали арену фейерверками и дымовыми шашками.

На 55-й минуте матч был окончательно остановлен при счете 3:0 в пользу гостей.

Футбольная федерация Нидерландов назначила дату доигрывания матча. Игра будет доиграна в среду, 27 сентября. Произойдет это при пустых трибунах, а сам поединок возобновится при счете 3:0 в пользу гостей и с 55 минуты.

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