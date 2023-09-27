Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аякс в доигровке проиграл Фейеноорду, Хименес сделал хет-трик
Нидерланды
27 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
315
1

Аякс в доигровке проиграл Фейеноорду, Хименес сделал хет-трик

Роттердамцы после возобновления матча забили еще один гол

27 сентября 2023, 23:12 | Обновлено 27 сентября 2023, 23:52
315
1
Аякс в доигровке проиграл Фейеноорду, Хименес сделал хет-трик
Getty Images/Global Images Ukraine

Амстердамкий «Аякс» проиграл роттердамскому «Фейеноорду» в доигровке прерванного матча шестого тура чемпионата Нидерландов.

Вскоре после возобновления матча, прерванного при счете 0:3 на 55-й минуте в воскресенье, 24 сентября, Сантьяго Хименес добавил к дублю и результативной передаче в первом тайме гол с подачи Квинтена Тимбера, который отдал второй результативный пас в матче. «Фейеноорд» таким образом выиграл со счетом 0:4.

В другом матче эйндховенский «ПСВ» забил три сухих гола в ворота «Гоу Эхед Иглс» из Девентера. Дубль сделал Люк де Йонг, которому оба раза ассистировал Джордан Тезе. Еще один гол с подачи Патрика ван Анхолта забил Гус Тил.

Чемпионат Нидерландов, 6 тур

27 сентября

Аякс (Амстердам) – Фейеноорд (Роттердам) – 0:4 (0:3)

Голы: Хименес, 9, Хименес, 18, Пайшао, 32, Хименес, 59.

ПСВ (Эйндховен) – Гоу Эхед Иглс (Девентер) – 3:0 (1:0)

Голы: Де Йонг, 21, Тил, 49, Де Йонг, 53.

После шести туров в чемпионате Нидерландов «ПСВ» c шестью победами лидирует, опережая «АЗ» из Алкмара на три очка, «Фейеноорд» после четвертой победы при двух поражениях занимает третье место, «Гоу Эхед Иглс», впервые в сезоне проигравший – шестой, «Аякс», – 14-й.

По теме:
Стала известна дата доигрывания матча Аякс – Фейеноорд
Аякс уволил спортдира, который хотел купить игрока из россии
Беспорядки на трибунах. Матч Аякса с Фейенордом остановлен и не был доигран
Аякс Фейеноорд ПСВ Гоу Эхед Иглс чемпионат Нидерландов по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Футбол | 27 сентября 2023, 17:51 7
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1
Три гола из офсайда, тяжелая травма и пенальти. Полесье прошло Днепр-1

Командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя матча 1/8 финала Кубка Украины

Довбик и Цыганков получили высокие оценки за матч Жироны с Вильярреалом
Футбол | 27 сентября 2023, 23:07 2
Довбик и Цыганков получили высокие оценки за матч Жироны с Вильярреалом
Довбик и Цыганков получили высокие оценки за матч Жироны с Вильярреалом

Украинцы получили от WhoScored одинаковые оценки 7.5

Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Футбол | 27.09.2023, 09:49
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
Топ-100 тренеров по версии FourFourTwo: Лобановский – 10-й, Луческу – 87-й
В команду требуется Product manager
Футбол | 27.09.2023, 14:54
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено
Футбол | 27.09.2023, 17:35
ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено
ФОТО. Может быть страшная травма. Лидер Полесья Назаренко повредил колено
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
romario1501
Точно Аякс обіграв ???)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
МИЧЕЛ: «Цель Жироны – не попасть в еврокубки, а остаться в Ла Лиге»
26.09.2023, 14:48 7
Футбол
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
ФОТО. Боец, который потряс Усика, помогает готовиться Фьюри к бою с Нганну
26.09.2023, 09:48 4
Бокс
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
Топ-5 воспитанников Шахтера, так и не сыгравших ни матча за первую команду
26.09.2023, 14:15 72
Футбол
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
Юрай САНИТРА: «Жаль, что с Пидручным случилась такая ситуация»
27.09.2023, 14:20
Биатлон
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
Джон Фьюри изменил прогноз на бой Уайлдер – Джошуа: «Он его нокаутирует»
26.09.2023, 10:59
Бокс
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
Руис назвал единственного человека, с которым хочет драться
27.09.2023, 09:58
Бокс
С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
С помощью гола Довбика Жирона обыграла Вильярреал и лидирует в Ла Лиге
27.09.2023, 21:59 23
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Коломойский уничтожил Днепр»
26.09.2023, 15:06 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем