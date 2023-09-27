Аякс в доигровке проиграл Фейеноорду, Хименес сделал хет-трик
Роттердамцы после возобновления матча забили еще один гол
Амстердамкий «Аякс» проиграл роттердамскому «Фейеноорду» в доигровке прерванного матча шестого тура чемпионата Нидерландов.
Вскоре после возобновления матча, прерванного при счете 0:3 на 55-й минуте в воскресенье, 24 сентября, Сантьяго Хименес добавил к дублю и результативной передаче в первом тайме гол с подачи Квинтена Тимбера, который отдал второй результативный пас в матче. «Фейеноорд» таким образом выиграл со счетом 0:4.
В другом матче эйндховенский «ПСВ» забил три сухих гола в ворота «Гоу Эхед Иглс» из Девентера. Дубль сделал Люк де Йонг, которому оба раза ассистировал Джордан Тезе. Еще один гол с подачи Патрика ван Анхолта забил Гус Тил.
Чемпионат Нидерландов, 6 тур
27 сентября
Аякс (Амстердам) – Фейеноорд (Роттердам) – 0:4 (0:3)
Голы: Хименес, 9, Хименес, 18, Пайшао, 32, Хименес, 59.
ПСВ (Эйндховен) – Гоу Эхед Иглс (Девентер) – 3:0 (1:0)
Голы: Де Йонг, 21, Тил, 49, Де Йонг, 53.
После шести туров в чемпионате Нидерландов «ПСВ» c шестью победами лидирует, опережая «АЗ» из Алкмара на три очка, «Фейеноорд» после четвертой победы при двух поражениях занимает третье место, «Гоу Эхед Иглс», впервые в сезоне проигравший – шестой, «Аякс», – 14-й.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Командам не хватило основного времени, чтобы определить победителя матча 1/8 финала Кубка Украины
Украинцы получили от WhoScored одинаковые оценки 7.5