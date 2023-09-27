Аякс в доигровке проиграл Фейеноорду, Хименес сделал хет-трик

Амстердамкий «Аякс» проиграл роттердамскому «Фейеноорду» в доигровке прерванного матча шестого тура чемпионата Нидерландов.

Вскоре после возобновления матча, прерванного при счете 0:3 на 55-й минуте в воскресенье, 24 сентября, Сантьяго Хименес добавил к дублю и результативной передаче в первом тайме гол с подачи Квинтена Тимбера, который отдал второй результативный пас в матче. «Фейеноорд» таким образом выиграл со счетом 0:4.

В другом матче эйндховенский «ПСВ» забил три сухих гола в ворота «Гоу Эхед Иглс» из Девентера. Дубль сделал Люк де Йонг, которому оба раза ассистировал Джордан Тезе. Еще один гол с подачи Патрика ван Анхолта забил Гус Тил.

Чемпионат Нидерландов, 6 тур

27 сентября

Аякс (Амстердам) – Фейеноорд (Роттердам) – 0:4 (0:3)

Голы: Хименес, 9, Хименес, 18, Пайшао, 32, Хименес, 59.

ПСВ (Эйндховен) – Гоу Эхед Иглс (Девентер) – 3:0 (1:0)

Голы: Де Йонг, 21, Тил, 49, Де Йонг, 53.

После шести туров в чемпионате Нидерландов «ПСВ» c шестью победами лидирует, опережая «АЗ» из Алкмара на три очка, «Фейеноорд» после четвертой победы при двух поражениях занимает третье место, «Гоу Эхед Иглс», впервые в сезоне проигравший – шестой, «Аякс», – 14-й.