Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
ATP
26 сентября 2025, 17:08 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:25
79
0

Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку

Карлос получил повреждение лодыжки в стартовом матче пятисотника против Баэса

26 сентября 2025, 17:08 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:25
79
0
Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

26 сентября первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас отменил тренировку на хардовых кортах турнирах ATP 500 в Токио, Япония.

Днем ранее Алькарас получил повреждение лодыжки в стартовом матче пятисотника против Себастьяна Баэса (6:4, 6:2). Карлос все же доиграл и выиграл тот поединок.

Однако дальнейшие перспективы Карлитоса в Токио пока выглядят туманно. Испанец все еще чувствует боль в лодыжке. Алькарас решит только завтра, продолжит ли он выступления в Японии. Во втором круге он должен сыграть против бельгийца Зизу Бергса.

На пресс-конференции после победы над Баэсом Карлос заявил, что чувствует себя лучше:

«Это была неудачная случайность. Все было хорошо, я хотел побежать за укороченным, и вдруг все случилось. Я бы сказал, что мне повезло, что я побежал вперед, поэтому она не так сильно провернулась. Я переживал в первые минуты, потому что ощущения от голеностопа были вообще не лучшими.

Но потом я стал чувствовать себя немного лучше. Я смог дойти до скамейки. Для меня это было облегчением. Сейчас я чувствую себя так же, и для меня это замечательно – потому что после матча организм остыл, но все не стало хуже. Это хороший знак».

По теме:
Янник СИННЕР: «Он заслуживает быть на первом месте в рейтинге»
ВИДЕО. Отработка дальних ударов. Сборная Украины U-20 скоро стартует на ЧМ
ВИДЕО. Момент, когда первая ракетка мира Алькарас получил травму в Токио
Карлос Алькарас (теннисист) тренировка ATP Токио Зизу Бергс травма травма голеностопа
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»
Футбол | 26 сентября 2025, 15:29 5
Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»
Блохин разозлился на фанатов: «А Беланова кто помнит?»

Легендарный футболист обратился к детским тренерам

Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Футбол | 26 сентября 2025, 07:04 5
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»

Тренер «Черноморца» – об Артеме Степанове

Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Бокс | 26.09.2025, 08:01
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
Кинг-Конг бокса вызвал Усика на бой. Он готов к этому
ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке
Теннис | 26.09.2025, 15:02
ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке
ВИДЕО. Как Гауфф начала защиту титула в Пекине, повесив баранку россиянке
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Футбол | 26.09.2025, 08:58
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Куртуа в гневе покинул поле после последнего матча Реала. В чем причина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 162
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем