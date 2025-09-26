Алькарас снимется с Токио? Лидер мирового рейтинга отменил тренировку

26 сентября первая ракетка мира в мужском одиночном разряде Карлос Алькарас отменил тренировку на хардовых кортах турнирах ATP 500 в Токио, Япония.

Днем ранее Алькарас получил повреждение лодыжки в стартовом матче пятисотника против Себастьяна Баэса (6:4, 6:2). Карлос все же доиграл и выиграл тот поединок.

Однако дальнейшие перспективы Карлитоса в Токио пока выглядят туманно. Испанец все еще чувствует боль в лодыжке. Алькарас решит только завтра, продолжит ли он выступления в Японии. Во втором круге он должен сыграть против бельгийца Зизу Бергса.

На пресс-конференции после победы над Баэсом Карлос заявил, что чувствует себя лучше:

«Это была неудачная случайность. Все было хорошо, я хотел побежать за укороченным, и вдруг все случилось. Я бы сказал, что мне повезло, что я побежал вперед, поэтому она не так сильно провернулась. Я переживал в первые минуты, потому что ощущения от голеностопа были вообще не лучшими.

Но потом я стал чувствовать себя немного лучше. Я смог дойти до скамейки. Для меня это было облегчением. Сейчас я чувствую себя так же, и для меня это замечательно – потому что после матча организм остыл, но все не стало хуже. Это хороший знак».