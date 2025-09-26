Игорь КОСТЮК: «Арбитру хотелось, чтобы была сенсация»

В матче седьмого тура Национальной лиги U-19 «Динамо» U-19 и «Карпаты» U-19 сыграли вничью 1:1. Результат матча прокомментировал старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк.

– Эмоциональная игра, много моментов в обеих командах. Наверное, это хорошо для болельщиков, но дополнительные нервы для тренеров…

– Да, игра неиспользованных возможностей. До пропущенного мяча не давали создавать моменты. Обидно то, что в момент с пропущенным мячом – мы смотрели, знали этот розыгрыш. Конечно, арбитру хотелось, чтобы была сенсация, чтобы «Динамо» не выиграло… Но блокируют Ищенко, не дают сыграть до конца с Кузиком, и там до конца не сыграли с забившим гол игроком. Это череда ошибок.

До этого эпизода в принципе у нас у наших ворот моментов так и не было. Потом, когда пропустили, нужно было что-то менять, нужно было забивать. Сменили игроков, тактику поменяли, уже создали несколько моментов. Но и в защите немного раскрылись, и могли как выиграть, так и проиграть.

– В принципе, во Львове всегда непросто играть. Такой игры и ждали?

– Мы хотели за счет быстрых атак, что мы в первом тайме с первых минут и делали, создавать эти зоны у соперника за спиной. Выбегали хорошо, но забили только один мяч, могли забить еще несколько мячей, но мастерство подвело. Во втором тайме до пропущенного гола в наши ворота в принципе перекрывали зоны и не давали соперникам много создавать. Все работало как надо и выбегали хорошо в контратаки, но снова – там подпрыгнул мяч, там не распорядились и в итоге пропустили в свои ворота.

– Многие новички появились в межсезонье, в том числе из других команд пришли. Насколько они понимают принципы игры команды?

– В таких играх нужно проявлять все свое мужество, мастерство, извлекать из себя все те качества, которые есть, когда игра идет на встречных курсах. Когда нужно выигрывать свои моменты, быть сильнее в борьбе, единоборства выигрывать. Пока они уже понемногу в таких играх закаляются и, я думаю, будут прогрессировать за счет таких соперников, как Карпаты. Если таких команд будет в чемпионате больше, а против нас все так воюют, и уровень чемпионата, и уровень наших игроков будет расти.

– Вопрос об эмоциях. Насколько они помогают показывать футбол, который требуют тренеры? Или, напротив, мешают?

– Я вообще не понимаю неэмоциональных игроков, которые без эмоций играют. Возможно, там эмоции как-то сдерживать себя, но при этом показывать динамику, показывать свои бойцовские качества. И выигрывать все дуэли свои. Это одна из основных. Если нет эмоций, на футбольное поле даже не нужно выходить.