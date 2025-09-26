Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь КОСТЮК: «Арбитру хотелось, чтобы была сенсация»
Молодежные турниры
26 сентября 2025, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:34
233
0

Игорь КОСТЮК: «Арбитру хотелось, чтобы была сенсация»

Наставник «Динамо» U-19 прокомментировал ничью в матче с «Карпатами» U-19

26 сентября 2025, 16:57 | Обновлено 26 сентября 2025, 17:34
233
0
Игорь КОСТЮК: «Арбитру хотелось, чтобы была сенсация»
ФК Динамо. Игорь Костюк

В матче седьмого тура Национальной лиги U-19 «Динамо» U-19 и «Карпаты» U-19 сыграли вничью 1:1. Результат матча прокомментировал старший тренер «Динамо» U-19 Игорь Костюк.

– Эмоциональная игра, много моментов в обеих командах. Наверное, это хорошо для болельщиков, но дополнительные нервы для тренеров…

– Да, игра неиспользованных возможностей. До пропущенного мяча не давали создавать моменты. Обидно то, что в момент с пропущенным мячом – мы смотрели, знали этот розыгрыш. Конечно, арбитру хотелось, чтобы была сенсация, чтобы «Динамо» не выиграло… Но блокируют Ищенко, не дают сыграть до конца с Кузиком, и там до конца не сыграли с забившим гол игроком. Это череда ошибок.

До этого эпизода в принципе у нас у наших ворот моментов так и не было. Потом, когда пропустили, нужно было что-то менять, нужно было забивать. Сменили игроков, тактику поменяли, уже создали несколько моментов. Но и в защите немного раскрылись, и могли как выиграть, так и проиграть.

– В принципе, во Львове всегда непросто играть. Такой игры и ждали?

– Мы хотели за счет быстрых атак, что мы в первом тайме с первых минут и делали, создавать эти зоны у соперника за спиной. Выбегали хорошо, но забили только один мяч, могли забить еще несколько мячей, но мастерство подвело. Во втором тайме до пропущенного гола в наши ворота в принципе перекрывали зоны и не давали соперникам много создавать. Все работало как надо и выбегали хорошо в контратаки, но снова – там подпрыгнул мяч, там не распорядились и в итоге пропустили в свои ворота.

– Многие новички появились в межсезонье, в том числе из других команд пришли. Насколько они понимают принципы игры команды?

– В таких играх нужно проявлять все свое мужество, мастерство, извлекать из себя все те качества, которые есть, когда игра идет на встречных курсах. Когда нужно выигрывать свои моменты, быть сильнее в борьбе, единоборства выигрывать. Пока они уже понемногу в таких играх закаляются и, я думаю, будут прогрессировать за счет таких соперников, как Карпаты. Если таких команд будет в чемпионате больше, а против нас все так воюют, и уровень чемпионата, и уровень наших игроков будет расти.

– Вопрос об эмоциях. Насколько они помогают показывать футбол, который требуют тренеры? Или, напротив, мешают?

– Я вообще не понимаю неэмоциональных игроков, которые без эмоций играют. Возможно, там эмоции как-то сдерживать себя, но при этом показывать динамику, показывать свои бойцовские качества. И выигрывать все дуэли свои. Это одна из основных. Если нет эмоций, на футбольное поле даже не нужно выходить.

По теме:
Не удержали победу. Динамо U-19 потеряло очки в матче с Карпатами U-19
Дарио СРНА: «Это неправильное решение – системный фейл»
Хет-трик и сухой матч. Шахтер U-19 уверенно обыграл Зарю
Динамо Киев U-19 Карпаты Львов U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Игорь Костюк
Сергей Турчак Источник: ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 19:37 8
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины

Вместо криворожской команды в 1/8 финала сыграет соперник – ФК «Чернигов»

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25 сентября 2025, 18:19 2
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»

Промоутер переживал за Александра в последнем поединке против Дюбуа

Хаби АЛОНСО: «У него много положительных качеств»
Футбол | 26.09.2025, 16:55
Хаби АЛОНСО: «У него много положительных качеств»
Хаби АЛОНСО: «У него много положительных качеств»
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Футбол | 26.09.2025, 15:00
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
«Мой футбол начался с надувной лодки». Безус – о своем карьерном пути
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Футбол | 25.09.2025, 17:24
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 13
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 7
Бокс
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 5
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
Динамо и Шахтер сыграют между собой. Жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
26.09.2025, 13:18 160
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем