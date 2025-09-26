Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Не удержали победу. Динамо U-19 потеряло очки в матче с Карпатами U-19
Молодежные турниры
26 сентября 2025, 15:28 | Обновлено 26 сентября 2025, 15:34
Не удержали победу. Динамо U-19 потеряло очки в матче с Карпатами U-19

Юношеские команды «Динамо» и «Карпат» сыграли вничью

ФК Динамо

В матче седьмого тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Динамо» и «Карпат». Поединок завершился вничью 1:1. Матч проходил во Львове на стадионе СКИФ.

Счет в матче открыли гости. На 32-й минуте Кирилл Осипенко вывел «Динамо» U-19 вперед.

«Карпаты» U-19 отыгрались на 71-й минуте поединка. Спас свою команду от поражения Егор Черненко.

В турнирной таблице «Динамо» U-19 идет на втором месте. У «Шахтера» U-19 на три очка больше и есть матч в запасе.

Национальная лига U-19, 7-й тур, 26 сентября. Львов, стадион СКИФ

«Карпаты» U-19 – «Динамо» U-19 – 1:1

Голы: Черненко, 71 – Осипенко, 32

«Карпаты»: 1. Потерайко, 20. Смоглий, 4. Чеберинчак, 5. Черненко, 44. Цимбалистый, 8. Резник, 71. Чабан (56. Яно, 60), 7. Кузык (к) (9. Лехив, 86), 10. Ивасий (19. Дедов, 60), 11. Абрамчук, 77. Форсюк (88. Фоина, 60).

«Динамо»: 71. Суркис (к), 11. Губенко, 34. Захарченко, 6. Иваськив, 3. Дехтярь, 14. Ищенко (13. Коробов, 85), 8. Люсин (21. Бекерский, 73), 22. Осипенко, 7. Андрейко (17. Гродзинский, 79), 10. Редушко (18. Озимай, 85), 9. Лобко (19. Задорожный, 79).

Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 Карпаты Львов U-19 Кирилл Осипенко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
