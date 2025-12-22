Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Неожиданное усиление. В Динамо зимой может вернуться воспитанник
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 19:49 |
Неожиданное усиление. В Динамо зимой может вернуться воспитанник

Андрей Маткевич сейчас находится в аренде в «Заре»

ФК Динамо. Андрей Маткевич

Полузащитник Андрей Маткевич во время зимней паузы в чемпионате Украины может вернуться в киевское «Динамо» из луганской «Зари».

По словам источника, дальнейшая судьба игрока пока остается открытой, поскольку срок его аренды рассчитан до 31 декабря 2025 года. Есть вероятность, что футболист вернется в Киев на зимние сборы с первой командой, ведь сторонником его таланта является Игорь Костюк.

В текущем сезоне 20-летний хавбек провел за «Зарю» 10 матчей и отметился одной результативной передачей.

Андрей Маткевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу U-19 Заря Луганск аренда игрока
Дмитрий Олийченко Источник: ТаТоТаке
