22 декабря 2025, 19:49
Неожиданное усиление. В Динамо зимой может вернуться воспитанник
Андрей Маткевич сейчас находится в аренде в «Заре»
22 декабря 2025, 19:49 |
Полузащитник Андрей Маткевич во время зимней паузы в чемпионате Украины может вернуться в киевское «Динамо» из луганской «Зари».
По словам источника, дальнейшая судьба игрока пока остается открытой, поскольку срок его аренды рассчитан до 31 декабря 2025 года. Есть вероятность, что футболист вернется в Киев на зимние сборы с первой командой, ведь сторонником его таланта является Игорь Костюк.
В текущем сезоне 20-летний хавбек провел за «Зарю» 10 матчей и отметился одной результативной передачей.
