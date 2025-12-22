Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Футболист сборной Украины не собирается продлевать контракт с Динамо
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 13:37
Николай Шапаренко рассматривает предложение турецкого «Бешикташа»

ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Полузащитник киевского «Динамо» и сборной Украины Николай Шапаренко не планирует продлевать контракт, котоорый истекает в июне 2026 года.

Украинский футболист намерен покинуть Премьер-лигу и на данный момент рассматривает варианты для продолжения карьеры. По информации источника, главным претендентом на 27-летнего футболиста является турецкий «Бешикташ».

Представитель Суперлиги делал первое предложение игроку во время летнего трансферного окна, но тогда услышал отказ. Сообщается, что Шапаренко изменил свою позицию и может перебраться в чемпионат Турции.

«Динамо» может отпустить игрока уже зимой, чтобы заработать на трансфере, либо потеряет полузащитника бесплатно после завершения сезона 2025/26.

Шапаренко провел 22 матча во всех турнирах в нынешней кампании, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимосить украинца составляет восемь миллионов евро.

