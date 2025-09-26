Хаби АЛОНСО: «У него много положительных качеств»

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо дал пресс-конференцию перед матчем 6-го тура Ла Лиги, в котором его подопечные встретятся с мадридским «Атлетико»:

«С одной стороны, есть подготовка к матчу, которая всегда проходит по одному и тому же сценарию. Однако это дерби, которое отличается уникальной атмосферой и азартом. Это очень особенный матч. Завтра мы ожидаем великолепную атмосферу, напряженную атмосферу, которая заставит нас играть с нужной энергией и концентрацией, чтобы победить».

То, что Симеоне сделал за эти четырнадцать лет в «Атлетико», чрезвычайно важно. Я только начинаю. Мне нравится делать все постепенно, я не ставлю перед собой долгосрочных целей. Наш старт был хорошим, но впереди еще долгий путь. Посмотрим».

Считаете ли вы себя способным повторить рекорд в 100 очков в лиге?

«Это очень сложно, каждая игра дается с трудом. Мы провели только шесть матчей и пока выиграли все, но в некоторых из них нам пришлось нелегко. Нельзя быть слишком самоуверенными. Не стоит думать, что, просто выйдя на поле и имея в составе таких игроков, как у нас, вы обязательно выиграете. Нужно много работать и хорошо готовиться. Мы должны быть постоянными. Чем больше мы учимся быть активными на любом поле, тем больше матчей мы выиграем. Нельзя расслабляться, потому что можно оступиться».

Атмосфера в дерби

«Она хорошая, такая, в которой хочется играть. Дерби всегда особенные. Даже в дни, предшествующие им, в городе чувствуется особая атмосфера. Когда знаешь, что поставлено на карту, это мотивирует еще больше и появляется желание хорошо сыграть, как командой, так и индивидуально».

Беллингем и Камавинга

«Я сказал, что они могут сыграть с «Леванте» и завтра тоже».

Ощущения

«Посещать стадион «Метрополитано» с другим клубом и с «Реалом» – это разные вещи из-за здорового соперничества. Это приятно, надеюсь, мы сможем продолжать наслаждаться этим. Таблица на данный момент тоже не говорит о многом. Можно увеличить преимущество, но играть на «Метрополитано» никогда не бывает легко. Нас ждет очень сложный матч».

О Мастантуоно

«У него много положительных качеств. Учитывая его возраст и то, что он прибыл месяц назад в новую страну, в новую лигу и в большой клуб, он очень хорошо адаптировался. Мне нравятся его качества и личность, конечно, но еще больше – его конкурентоспособность. У него много энергии. Его нужно направлять, он должен усвоить некоторые концепции, но его конкурентный ген имеет фундаментальное значение для нашей команды. Я очень рад, что его привели в команду, и мы будем наслаждаться его игрой еще долго. Все готовы, все хорошо восстановились после матча в Валенсии. Но я не могу дать никаких подсказок».

Вини-младший, Мбаппе и Мастантуоно – ваша любимая атакующая тройка?

«Мой ответ от прошлой недели не изменился. У нас есть варианты, и все они важны. Эти трое показали хорошие результаты, но те, кто не вышел в стартовом составе, – отличные игроки и готовы к игре».

О Беллингеме

«Он атакующий полузащитник. Он может участвовать в построении атак и завершении. У него отличная способность покрывать большие расстояния. Мы должны быть эффективными, чтобы как можно чаще передавать ему мяч, а он мог вывести соперника из равновесия. Он тренируется все дольше и дольше и получает все больше игрового времени. Некоторые игроки более позиционные или статичные, но Джуд не такой».

Что нужно улучшить

«Мы делаем довольно много вещей хорошо, и нам нужно продолжать их укреплять. Чем более гибкими и непредсказуемыми мы будем, когда у нас будет мяч, тем лучше. У нас есть не один способ атаки. Без мяча мы сделали шаг вперед, и мы не можем это упустить».

Игроки без опыта дерби

«Если бы они не играли, мы бы потеряли много сил, фундаментальных элементов. Всегда есть первый раз для всего, и завтра они все нам понадобятся. Нам нужно, чтобы все почувствовали, каково это – быть на поле. Атмосфера прекрасна до, во время и после игры. Некоторые празднуют больше, а у других бывают более сложные дни. Такова история дерби».

Об уходе Серхио Бускетса

«Прежде всего, поздравляю его с карьерой. Он был отличным товарищем по команде, и мы действительно наслаждались временем, проведенным в национальной сборной. Как партнер по команде в полузащите, он ни разу не сбил меня с толку. Он коллективен, щедр и умён в своих решениях. Он не был самым быстрым, но всегда принимал правильные решения, поэтому у него такая блестящая карьера. Мы все очень тепло о нём отзываемся. Пусть он наслаждается своими последними матчами и отдохнет, я уверен, что он снова вернётся на поле».

Действия Коке с вратарем «Райо Вальекано»

«Мое мнение не имеет значения. Это прошлые события, которые уже были рассмотрены. Мне нечего сказать».

Вы смотрели последние дерби?

«Нет. «Атлетико» значительно изменил состав, поэтому я сосредоточился на матчах, которые они сыграли в этом сезоне. С новыми игроками и теми, кто играет в команде дольше и имеет четкую идентичность. Каждый год они развиваются. Они сделали несколько умных изменений, привлекли очень хороших игроков. В этом сезоне они смогут претендовать на все. Это будет сложный матч с тактической и физической точки зрения. Это команда с большой энергией, которая требует высокого темпа. Мы должны быть готовы».

Винисиус и матчи на «Метрополитано»

«Мы не должны отвлекаться на все, что произошло; мы должны сосредоточиться на матче, на том, что происходит на поле. Винисиус имеет для нас огромное значение. На днях он провел отличный матч. Мне понравилось многое из того, что он сделал, и мне нравится видеть его улыбку. Подготовка к завтрашнему матчу будет такой же».

Матч между «Атлетико» и «Реалом» состоится 27 сентября в 17:15 по Киеву.

