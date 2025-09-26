Хаби Алонсо попросил футболиста покинуть Реал
Ферлан Менди может покинуть испанский гранд
Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы команду покинул французский защитник Ферлан Менди. ОБ этом сообщает Fichajes.
По информации источника, 43-летний специалист сообщил 29-летнему футболисту о том, что хочет, чтобы он ушел. Соглашение между французом и «сливочными» рассчитано до лета 2028 года. Клуб уже ищет замену Ферлану.
В прошедшем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру.
