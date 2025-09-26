Хаби Алонсо попросил футболиста покинуть Реал

Испанский тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо хочет, чтобы команду покинул французский защитник Ферлан Менди. ОБ этом сообщает Fichajes.

По информации источника, 43-летний специалист сообщил 29-летнему футболисту о том, что хочет, чтобы он ушел. Соглашение между французом и «сливочными» рассчитано до лета 2028 года. Клуб уже ищет замену Ферлану.

В прошедшем сезоне Ферлан Менди провел 31 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 2 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру.