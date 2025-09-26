Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Испания
26 сентября 2025, 01:35 |
130
0

Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру

Бразилец хочет остаться в «Реале»

26 сентября 2025, 01:35 |
130
0
Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор настроен остаться в Мадриде.

По информации источника, бразилец чувствует себя комфортно в клубе, имеет сильные эмоциональные связи с болельщиками и не ведет поиски нового клуба.

Главным препятствием в подписании нового контракта стала финансовая составляющая — Винисиус требовал стать одним из игроков с самой высокой заработной платой в команде. Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продолжении сотрудничества, но не готов соглашаться на все условия игрока.

Переговоры между клубом и бразильцем продолжаются.

Напомню, что «Реал» одержал уверенную победу над «Леванте» (4:1), и именно Винисиус был одним из ключевых игроков в этом матче.

По теме:
Дембеле третий, где Ямаль? Букмекеры назвали фаворитов на Золотой мяч-2026
Овьедо – Барселона – 1:3. Курьезный ляп вратаря. Видео голов и обзор
Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
Реал Мадрид Винисиус Жуниор чемпионат Испании по футболу Ла Лига Флорентино Перес продление контракта
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
Футбол | 25 сентября 2025, 06:23 1
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего

Наставник Ромы провел пресс-конференцию после победы над Ниццей в матче Лиги Европы

Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Футбол | 25 сентября 2025, 21:03 2
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны
Экс-игрок сборной Украины пять лет не видел родителей из-за войны

Олег Шелаев признался, что его ближайшие родственники живут на временно оккупированных территориях

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25.09.2025, 13:55
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе
Футбол | 26.09.2025, 00:58
Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе
Реал нашел замену Винисиусу. Этот трансфер требует Мбаппе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 2
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 89
Футбол
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
25.09.2025, 07:08 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем