Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру

Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор настроен остаться в Мадриде.

По информации источника, бразилец чувствует себя комфортно в клубе, имеет сильные эмоциональные связи с болельщиками и не ведет поиски нового клуба.

Главным препятствием в подписании нового контракта стала финансовая составляющая — Винисиус требовал стать одним из игроков с самой высокой заработной платой в команде. Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продолжении сотрудничества, но не готов соглашаться на все условия игрока.

Переговоры между клубом и бразильцем продолжаются.

Напомню, что «Реал» одержал уверенную победу над «Леванте» (4:1), и именно Винисиус был одним из ключевых игроков в этом матче.