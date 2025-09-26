Винисиус Жуниор выбрал клуб, в котором намерен продолжить карьеру
Бразилец хочет остаться в «Реале»
Лидер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор настроен остаться в Мадриде.
По информации источника, бразилец чувствует себя комфортно в клубе, имеет сильные эмоциональные связи с болельщиками и не ведет поиски нового клуба.
Главным препятствием в подписании нового контракта стала финансовая составляющая — Винисиус требовал стать одним из игроков с самой высокой заработной платой в команде. Президент «Реала» Флорентино Перес заинтересован в продолжении сотрудничества, но не готов соглашаться на все условия игрока.
Переговоры между клубом и бразильцем продолжаются.
Напомню, что «Реал» одержал уверенную победу над «Леванте» (4:1), и именно Винисиус был одним из ключевых игроков в этом матче.
