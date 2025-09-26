ИНЬЕСТА: «Какая привилегия – провести с тобой все эти годы, брат»

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста написал трогательный пост в социальной сети Instagram в адрес полузащитника «Интера» Майами Серхио Бускетса, который завершит профессиональную карьеру по окончании сезона в MLS.

«Какая привилегия – провести с тобой все эти годы, брат. Как же я наслаждался временем рядом с тобой! Как здорово мы его проводили!

Ты, без сомнения, один из величайших в истории футбола. У тебя был уникальный стиль игры, который навсегда останется в нашей памяти. Желаю тебе всего наилучшего во всем, что ждет впереди», – написал Иньеста.

Андрес стал одним из главных партнеров в карьере Серхио, вместе с которым провел 441 матч. Начиная с сезона 2008/09 и до сезона 2017/18, полузащитники играли бок о бок в центре поля.