26 сентября 2025, 15:36 | Обновлено 26 сентября 2025, 15:42
ИНЬЕСТА: «Какая привилегия – провести с тобой все эти годы, брат»

Андрес вспомнил общие эпизоды, связанные с Серхио Бускетсом

ИНЬЕСТА: «Какая привилегия – провести с тобой все эти годы, брат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрес Иньеста и Серхио Бускетс

Легендарный испанский полузащитник Андрес Иньеста написал трогательный пост в социальной сети Instagram в адрес полузащитника «Интера» Майами Серхио Бускетса, который завершит профессиональную карьеру по окончании сезона в MLS.

«Какая привилегия – провести с тобой все эти годы, брат. Как же я наслаждался временем рядом с тобой! Как здорово мы его проводили!

Ты, без сомнения, один из величайших в истории футбола. У тебя был уникальный стиль игры, который навсегда останется в нашей памяти. Желаю тебе всего наилучшего во всем, что ждет впереди», – написал Иньеста.

Андрес стал одним из главных партнеров в карьере Серхио, вместе с которым провел 441 матч. Начиная с сезона 2008/09 и до сезона 2017/18, полузащитники играли бок о бок в центре поля.

сборная Испании по футболу Серхио Бускетс завершение карьеры Интер Майами Андрес Иньеста Барселона Major League Soccer (MLS)
Андрей Витренко Источник: Instagram
