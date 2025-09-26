Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона

Бразильский центральный защитник французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос получил травму бедра и пропустит следующие несколько недель, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Одним из матчей, в котором 31-летний футболист не сможет помочь своей команде, будет поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», который состоится 1 октября.

Скорее всего, место бразильца в основе парижан на этот и другие матчи займет украинский центрбек Илья Забарный.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 5 матчей на клубном уровне, но не отличился результативными действиями.

Ранее Маркиньос обещал помочь Илье Забарному в Париже.