Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Франция
26 сентября 2025, 12:59 |
4090
1

Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона

Маркиньос травмировался и пропустит матч Лиги чемпионов

26 сентября 2025, 12:59 |
4090
1 Comments
Забарный получил отличные новости в ПСЖ. Его ждет Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бразильский центральный защитник французского «Пари Сен-Жермен» Маркиньос получил травму бедра и пропустит следующие несколько недель, сообщает официальный сайт парижского клуба.

Одним из матчей, в котором 31-летний футболист не сможет помочь своей команде, будет поединок 2-го тура основного этапа Лиги чемпионов против каталонской «Барселоны», который состоится 1 октября.

Скорее всего, место бразильца в основе парижан на этот и другие матчи займет украинский центрбек Илья Забарный.

В сезоне 2025/26 Илья Забарный провел 5 матчей на клубном уровне, но не отличился результативными действиями.

Ранее Маркиньос обещал помочь Илье Забарному в Париже.

По теме:
Легенда Ливерпуля: «Дембеле заслужил ЗМ, но я хотел, чтобы выиграл Салах»
Дембеле признался, что сделал с Золотым мячом сразу после церемонии
Ламин Ямаль и «календарь девушек»: бывшая подруга игрока сделала заявление
Маркиньос Илья Забарный ПСЖ Барселона чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Барселона - ПСЖ Лига чемпионов травма травма бедра
Дмитрий Вус Источник: ФК ПСЖ
Оцените материал
(23)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Футбол | 26 сентября 2025, 06:23 6
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура
Результаты игрового дня. Как выглядит таблица Лиги Европы после 1-го тура

Вечером 25 сентября состоялись 9 матчей второго по силе еврокубка

The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
Футбол | 25 сентября 2025, 15:14 59
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе

Клуб Маккаби Тель-Авив может потерять место в основном раунде Лиги Европы

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 26.09.2025, 13:52
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Жирона – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Футбол | 25.09.2025, 17:24
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
OKs100
Забарный уже всё показал в ПСЖ, ему нужно начать требовать у руководства клуба свой трансфер в Барселону. 
Ответить
-1
Популярные новости
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
Большая надежда. В Испании оценили игру Ваната, где Жирона создала сенсацию
24.09.2025, 20:45 1
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 2
Футбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
25.09.2025, 13:55 18
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
26.09.2025, 03:46 87
Бокс
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
Джозеф ПАРКЕР: «Не могу сказать, что Усик меня боится. Причина в другом»
26.09.2025, 00:01 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем