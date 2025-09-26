Другие новости26 сентября 2025, 11:38 |
ФОТО. Девушка украинского футболиста впечталила роскошным видом
Девушка Артема Смолякова очень красива...
Диана, эффектная возлюбленная украинского футболиста Артема Смолякова, поразила подписчиков новым образом.
Красотка поделилась сторис с вечерней прогулки: короткая юбка, джинсовая рубашка, лонгслив и каблуки сделали её стиль незабываемым.
Сейчас у девушки почти тысяча подписчиков в Instagram, а в США она переехала ради любимого.
Напомним, что Смоляков выступает за ФК «Лос-Анджелес».
