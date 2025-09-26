ФОТО. Девушка украинского футболиста впечталила роскошным видом

Диана, эффектная возлюбленная украинского футболиста Артема Смолякова, поразила подписчиков новым образом.

Красотка поделилась сторис с вечерней прогулки: короткая юбка, джинсовая рубашка, лонгслив и каблуки сделали её стиль незабываемым.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сейчас у девушки почти тысяча подписчиков в Instagram, а в США она переехала ради любимого.

Напомним, что Смоляков выступает за ФК «Лос-Анджелес».