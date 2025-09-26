Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Девушка украинского футболиста впечталила роскошным видом
Другие новости
26 сентября 2025, 11:38 |
974
1

ФОТО. Девушка украинского футболиста впечталила роскошным видом

Девушка Артема Смолякова очень красива...

26 сентября 2025, 11:38 |
974
1 Comments
ФОТО. Девушка украинского футболиста впечталила роскошным видом
Instagram. Диана, девушка Артема Смолякова

Диана, эффектная возлюбленная украинского футболиста Артема Смолякова, поразила подписчиков новым образом.

Красотка поделилась сторис с вечерней прогулки: короткая юбка, джинсовая рубашка, лонгслив и каблуки сделали её стиль незабываемым.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Сейчас у девушки почти тысяча подписчиков в Instagram, а в США она переехала ради любимого.

Напомним, что Смоляков выступает за ФК «Лос-Анджелес».

По теме:
Ламин Ямаль и «календарь девушек»: бывшая подруга игрока сделала заявление
Легенда Барселоны закончит карьеру в ближайшее время
Жизненный абонемент прайма? Месси совершил 1276 голевых действий в карьере
фото lifestyle девушки Артем Смоляков Лос-Анджелес (MLS) Major League Soccer (MLS)
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 13:40 2
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины

Наставник житомирского «Полесья» отметил недостаточно уверенную игру голкипера

Итальянский экс-футболист: «Довбик слишком много думает об этом»
Футбол | 26 сентября 2025, 12:04 0
Итальянский экс-футболист: «Довбик слишком много думает об этом»
Итальянский экс-футболист: «Довбик слишком много думает об этом»

Фабрицио Ромондини раскритиковал украинца за игровой эгоизм

Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Футбол | 26.09.2025, 05:21
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Александр КАРАВАЕВ: «У этого игрока Динамо просто рот не закрывается»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Футбол | 25.09.2025, 13:56
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Футбол | 25.09.2025, 13:55
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Игорь БЕЛАНОВ: «Хочу оставить после себя не только Золотой мяч»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
dimando560
Сайт про спорт 
Ответить
+1
Популярные новости
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
25.09.2025, 17:24 2
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 5
Футбол
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
Блохин обиделся на Суркиса: «Сейчас, наверняка, не платят две копейки»
24.09.2025, 12:06 35
Футбол
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем