Экс-полузащитник сборной Украины назвал лучшего тренера-тактика

В эксклюзивном интерв’ю сайту Sport.ua бывший полузащитник «Ворсклы», «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Безус рассказал, кого считал лучшим тактиком и стратегом из тренеров, с кем доводилось поработать.

– Когда Андрей Шевченко возглавлял сборную, одним из его помощников был итальянец Андреа Мальдера, – сказал Безус. – Было очень интересно познавать то, что он рассказывал и показывал, что касается тактических моментов. Это, по крайней мере, для меня, была новизна. Тогда вообще весь процесс, все пребывание в сборной было на самом высоком уровне.

Другая философия, но тоже очень интересно было в «Генте» у Хейна Ванхазебрука. Этот специалист всегда стоит на своем и не меняет ничего в своих тактических построениях, при этом демонстрирую неплохие результаты. По стилю игру этого наставника я узнаю всегда (улыбается).