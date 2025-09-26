Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
26 сентября 2025, 15:04 | Обновлено 26 сентября 2025, 15:23
Экс-полузащитник сборной Украины назвал лучшего тренера-тактика

Роману Безусу очень нравилось работать в сборной, когда занятия по тактике проводил Андреа Мальдера

Экс-полузащитник сборной Украины назвал лучшего тренера-тактика
УАФ. Андреа Мальдера

В эксклюзивном интерв’ю сайту Sport.ua бывший полузащитник «Ворсклы», «Динамо», «Днепра» и сборной Украины Роман Безус рассказал, кого считал лучшим тактиком и стратегом из тренеров, с кем доводилось поработать.

– Когда Андрей Шевченко возглавлял сборную, одним из его помощников был итальянец Андреа Мальдера, – сказал Безус. – Было очень интересно познавать то, что он рассказывал и показывал, что касается тактических моментов. Это, по крайней мере, для меня, была новизна. Тогда вообще весь процесс, все пребывание в сборной было на самом высоком уровне.

Другая философия, но тоже очень интересно было в «Генте» у Хейна Ванхазебрука. Этот специалист всегда стоит на своем и не меняет ничего в своих тактических построениях, при этом демонстрирую неплохие результаты. По стилю игру этого наставника я узнаю всегда (улыбается).

Роман Безус сборная Украины по футболу Андреа Мальдера Андрей Шевченко Гент Хейн Ванхазебрук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
