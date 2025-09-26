Сумма пугает. Безус озвучил задолженность Днепра по контракту

В эксклюзивном интервью сайт Sport.ua бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал немало интересных историй. Одна из которых касалась задолженности перед ним футбольного клуба «Днепр», в котором он выступал с января 2015-го по июль 2016 года.

– Роман, не раз вспоминалось, что «Днепр» тогда играл без зарплат. В чем находили мотивацию?

– Тогда, еще можно сказать, деньги были. Если не ошибаюсь, после финала Лиги Европы нам еще выплатили две зарплаты и все. Правда, бонусов уже не было. Хотя бывало, что премии из своего кармана нам давал Мирон Маркевич. А что касается мотивации, то мы играли за клуб, за болельщиков.

– Сколько тебе остались должны в «Днепре»?

– За 11 месяцев, плюс премии, это порядка миллиона долларов.

– Сумма пугает.

– Пугает сразу, но потом, что ты можешь сделать. Что было, то прошло. Мы живем сейчас.

Напомним, что в составе «Днепра» Роман Безус становился бронзовым призером чемпионата Украины и доходил до финала Лиги Европы.