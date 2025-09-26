Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сумма пугает. Безус озвучил задолженность Днепра по контракту
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 12:40 |
405
0

Сумма пугает. Безус озвучил задолженность Днепра по контракту

Атакующий полузащитник Роман Безус выступал за днепровскую команду полтора года

26 сентября 2025, 12:40 |
405
0
Сумма пугает. Безус озвучил задолженность Днепра по контракту
ФК Днепр. Роман Безус

В эксклюзивном интервью сайт Sport.ua бывший полузащитник сборной Украины Роман Безус рассказал немало интересных историй. Одна из которых касалась задолженности перед ним футбольного клуба «Днепр», в котором он выступал с января 2015-го по июль 2016 года.

– Роман, не раз вспоминалось, что «Днепр» тогда играл без зарплат. В чем находили мотивацию?
– Тогда, еще можно сказать, деньги были. Если не ошибаюсь, после финала Лиги Европы нам еще выплатили две зарплаты и все. Правда, бонусов уже не было. Хотя бывало, что премии из своего кармана нам давал Мирон Маркевич. А что касается мотивации, то мы играли за клуб, за болельщиков.

– Сколько тебе остались должны в «Днепре»?
– За 11 месяцев, плюс премии, это порядка миллиона долларов.

– Сумма пугает.
– Пугает сразу, но потом, что ты можешь сделать. Что было, то прошло. Мы живем сейчас.

Напомним, что в составе «Днепра» Роман Безус становился бронзовым призером чемпионата Украины и доходил до финала Лиги Европы.

По теме:
Итальянский экс-футболист: «Довбик слишком много думает об этом»
Конфликт с тренером. Безус рассказал, почему ушел из Динамо
Экс-звезда УПЛ: «В своих интервью Маркевич часто меня критиковал»
Роман Безус Днепр Мирон Маркевич Лига Европы
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Футбол | 26 сентября 2025, 07:26 18
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине
Под тайной и мраком. Где 2,5 млрд от продажи Челси, обещанных Украине

Так называемые «деньги Абрамовича», очевидно, еще не скоро будут переданы нуждающимся…

Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 13:40 2
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины

Наставник житомирского «Полесья» отметил недостаточно уверенную игру голкипера

Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Футбол | 25.09.2025, 17:24
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Футбол | 25.09.2025, 19:37
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбассу засчитано техническое поражение в Кубке Украины
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Футбол | 26.09.2025, 11:59
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Стало известно, кто посоветовал Суркису пригласить Луческу в Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
Ударное начало тайма. Рома с Довбиком одолела Ниццу
24.09.2025, 23:56 12
Футбол
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
25.09.2025, 18:19 2
Бокс
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
Звезда Реала сказал Лунину, чтобы тот ушел из мадридского клуба
25.09.2025, 08:19 14
Футбол
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
Александр КУЧЕР: «Ему нужно закрыть дверь в сборную Украины и все»
26.09.2025, 07:04 5
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
Ротань объяснил фиаско Полесья в матче с Рухом в Кубке Украины
25.09.2025, 07:49 1
Футбол
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем