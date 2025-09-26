Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины Кудровка – Эпицентр
Поединок Премьер-лиги состоится 26 сентября в 18:00 по киевскому времени
26 сентября в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами «Кудровка» и «Эпицентр».
Местом проведения поединка станет «Оболонь Арена» в Киеве. Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк.
Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.
Перед игрой «Кудровка» находится на 12-й позиции (семь очков), «Эпицентр» занимает 15-ю строчку (три балла).
Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

