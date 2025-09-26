Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
26 сентября 2025, 10:30 | Обновлено 26 сентября 2025, 10:33
Где смотреть онлайн матч 7-го тура чемпионата Украины Кудровка – Эпицентр

Поединок Премьер-лиги состоится 26 сентября в 18:00 по киевскому времени

ФК Эпицентр

26 сентября в рамках седьмого тура Украинской Премьер-лиги состоится матч между клубами «Кудровка» и «Эпицентр».

Местом проведения поединка станет «Оболонь Арена» в Киеве. Главным арбитром встречи назначен Дмитрий Кубряк.

Начало матча запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Перед игрой «Кудровка» находится на 12-й позиции (семь очков), «Эпицентр» занимает 15-ю строчку (три балла).

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформах MEGOGO, Setanta, Киевстар ТБ.

Эпицентр Каменец-Подольский Кудровка где смотреть чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
