Президент Бенфики: «Мне не разрешали сказать, сколько получает Моуриньо»

Президент лиссабонской Бенфики Руй Кошта рассказал о приглашении Жозе Моуриньо на должность главного тренера клуба. Функционер признался, сколько зарабатывает легендарный португалец во главе «орлов».

«Я даже не имею разрешения от него сказать, сколько он зарабатывает.

Сколько зарабатывают тренеры «Порту» или «Спортинга»? Их об этом спрашивали? Тренер такого уровня стоит денег! Он был доступен на рынке, но это не перестает быть одним из лучших и самых титулованных тренеров в мире.

Мне не кажется правильным выходить на телевидение и говорить, сколько зарабатывает мой тренер. Это ценный контракт, но он не превышает того, что было у Рогера Шмидта, например.

3 миллиона чистыми и 4 во втором сезоне? Приблизительно так. Это самая низкая зарплата, которую имел Жозе Моуринью с тех пор, как покинул Португалию. Его желание прийти в «Бенфику» заставило меня поверить, что именно сейчас он идеальный тренер.

Жозе Моуринью имел точное ощущение момента для «Бенфики», настолько, что согласился на редкую клаусулу. Чтобы расторгнуть контракт, сумма составляет менее половины его годовой зарплаты. Это было фантастическое решение в ситуации, в которой находится «Бенфика». Моуринью проявил уважение к настоящему моменту клуба», – сказал Кошта.

Жозе Моуриньо совсем недавно возглавил Бенфику, заменив во главе «орлов» Бруну Лаже. За португальский гранд выступают игроки национальной сборной Украины: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.