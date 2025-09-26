Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Президент Бенфики: «Мне не разрешали сказать, сколько получает Моуриньо»
Португалия
26 сентября 2025, 09:28 | Обновлено 26 сентября 2025, 09:29
172
0

Президент Бенфики: «Мне не разрешали сказать, сколько получает Моуриньо»

Руй Кошта объяснил приглашение звездного португальца

26 сентября 2025, 09:28 | Обновлено 26 сентября 2025, 09:29
172
0
Президент Бенфики: «Мне не разрешали сказать, сколько получает Моуриньо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Президент лиссабонской Бенфики Руй Кошта рассказал о приглашении Жозе Моуриньо на должность главного тренера клуба. Функционер признался, сколько зарабатывает легендарный португалец во главе «орлов».

«Я даже не имею разрешения от него сказать, сколько он зарабатывает.

Сколько зарабатывают тренеры «Порту» или «Спортинга»? Их об этом спрашивали? Тренер такого уровня стоит денег! Он был доступен на рынке, но это не перестает быть одним из лучших и самых титулованных тренеров в мире.

Мне не кажется правильным выходить на телевидение и говорить, сколько зарабатывает мой тренер. Это ценный контракт, но он не превышает того, что было у Рогера Шмидта, например.

3 миллиона чистыми и 4 во втором сезоне? Приблизительно так. Это самая низкая зарплата, которую имел Жозе Моуринью с тех пор, как покинул Португалию. Его желание прийти в «Бенфику» заставило меня поверить, что именно сейчас он идеальный тренер.

Жозе Моуринью имел точное ощущение момента для «Бенфики», настолько, что согласился на редкую клаусулу. Чтобы расторгнуть контракт, сумма составляет менее половины его годовой зарплаты. Это было фантастическое решение в ситуации, в которой находится «Бенфика». Моуринью проявил уважение к настоящему моменту клуба», – сказал Кошта.

Жозе Моуриньо совсем недавно возглавил Бенфику, заменив во главе «орлов» Бруну Лаже. За португальский гранд выступают игроки национальной сборной Украины: голкипер Анатолий Трубин и полузащитник Георгий Судаков.

По теме:
Бенфика – Жил Висенте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Тренер Астон Виллы имеет интересное достижение в Лиге Европы
Спиваковский извинился перед клубом УПЛ после материала Sport.ua
Жозе Моуриньо Руй Кошта (футболист) Бенфика зарплаты чемпионат Португалии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: A Bola
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Бокс | 26 сентября 2025, 03:46 21
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»
Известный боксер: «Донецк – это трагедия. Люди собирают воду в лужах»

Пол Малиньяджи высказался об украинском городе

Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Футбол | 25 сентября 2025, 13:40 2
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины
Ротань назвал главную проблему Бущана после вылета из Кубка Украины

Наставник житомирского «Полесья» отметил недостаточно уверенную игру голкипера

Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Футбол | 25.09.2025, 17:24
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Тренер сборной Украины о бойкоте матча: «Мы не имели права с ними играть»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Реал сделает все возможное, чтобы Барселона получила жесткое наказание
Футбол | 26.09.2025, 04:33
Реал сделает все возможное, чтобы Барселона получила жесткое наказание
Реал сделает все возможное, чтобы Барселона получила жесткое наказание
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
ДОВБИК: «Свитолина, посмотри, какая замена тебе растет»
24.09.2025, 20:05 1
Футбол
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
Срна расхвалил звезду Динамо: «Это – легенда. Он понимает футбол»
25.09.2025, 13:56 4
Футбол
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
Динамо не обрадуется. УЕФА принял важное решение с подачи США
24.09.2025, 14:10 15
Футбол
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
Сауль Альварес получил потрясающее предложение
24.09.2025, 19:25
Бокс
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
Реванш в четвертьфинале. Чемпионы сокрушили Бельгию и вышли в полуфинал ЧМ
24.09.2025, 12:05
Волейбол
Чемпионы Европы разбили соперника в четвертьфинальном матче ЧМ по волейболу
Чемпионы Европы разбили соперника в четвертьфинальном матче ЧМ по волейболу
24.09.2025, 16:40 1
Волейбол
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
25.09.2025, 06:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем