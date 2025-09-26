Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Жозе МОУРИНЬО: «Мы были наказаны. Это просто ужасно»
Португалия
26 сентября 2025, 00:20 |
Жозе МОУРИНЬО: «Мы были наказаны. Это просто ужасно»

Тренер – о последнем матче «Бенфики»

Жозе МОУРИНЬО: «Мы были наказаны. Это просто ужасно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо отреагировал на результат матча «Бенфики» против «Риу Аве» (1:1).

«В первом тайме с Аурснес и Ивановичем было мало амплитуды, потому что это их характеристики. Мы пробовали с Дедичем, пробовали с Далем. Во втором тайме, с выходом этих двоих – несмотря на то, что Лукебакио явно не был в лучшей форме, а Андреас Шельдеруп пытался там – мы создали много. Мы гораздо больше стремились к глубине, очень быстро отбирали мяч, очень хорошо отбирали мяч».

Мы забиваем гол, потому что много стараемся и много создаем. Мы забиваем гол, и тогда наступает момент, когда нельзя пропускать. Нельзя пропускать гол в этот момент игры. Мы наказаны в переходном моменте, когда... я обычно говорю: «команда, которая выигрывает, не пропускает голы в переходном моменте», а мы пропустили и потеряли 2 очка из-за этого».

«Команда продемонстрировала хорошее отношение, ребята продемонстрировали хорошее отношение. Я думаю, что выиграть этот матч, как мы собирались выиграть, почти в конце игры, было бы важным психологическим импульсом. Пропустить гол таким образом – это прямо противоположное, но, как я им говорил, этот матч мы уже не можем выиграть, мы можем выиграть только следующий

Во-первых, я считаю, что результат крайне несправедлив. Одна команда хотела выиграть, другая хотела сыграть вничью. Мы были наказаны результатом, который, очевидно, ужасен, против соперника, который забил фантастический гол с технической точки зрения, единственный удар по воротам», – отметил тренер.

Бенфика чемпионат Португалии по футболу Риу Аве Жозе Моуриньо
Дмитрий Олейник Источник: ФК Бенфика
Комментарии 0
