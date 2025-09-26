Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хет-трик в ворота Райо стал первым для Альвареса в топ-5 европейских лигах
Испания
26 сентября 2025, 00:08 | Обновлено 26 сентября 2025, 00:10
77
0

Хет-трик в ворота Райо стал первым для Альвареса в топ-5 европейских лигах

Аргентинец стал лишь вторым игроком Ла Лиги 2025/26, который забил 3 гола в одном матче

26 сентября 2025, 00:08 | Обновлено 26 сентября 2025, 00:10
77
0
Хет-трик в ворота Райо стал первым для Альвареса в топ-5 европейских лигах
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес впервые в карьере оформил хет-трик в поединке топ-5 лиг Европы.

24 сентября состоялась игра 6-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 3:2.

Этот хет-трик стал для аргентинца первым в 166 матчах чемпионата за «Манчестер Сити» и «Атлетико». Также Альварес стал лишь вторым игроком, забившим 3 гола в одном матче Ла Лиги сезона 2025/26. Первым был вингер «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен, который 24 августа оформил хет-трик в ворота «Жироны» (5:0).

В Ла Лиге за «Атлетико» Хулиан провел 43 поединка, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.

По теме:
Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в свои ворота
Мбаппе имеет лучший старт в Ла Лиге, чем Роналду. Статистика нападающих
Райо Вальекано Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу хет-трик Ла Лига Хулиан Альварес статистика Тейджон Бьюкенен
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25 сентября 2025, 18:19 1
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»

Промоутер переживал за Александра в последнем поединке против Дюбуа

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25 сентября 2025, 06:05 9
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

Сенсация у четвертьфинале ЧМ. Болгария с камбэком выбила команду США
Волейбол | 25.09.2025, 17:30
Сенсация у четвертьфинале ЧМ. Болгария с камбэком выбила команду США
Сенсация у четвертьфинале ЧМ. Болгария с камбэком выбила команду США
Блохин рассказал, как его убрали из Динамо. Тренер до сих пор обижен
Футбол | 25.09.2025, 23:02
Блохин рассказал, как его убрали из Динамо. Тренер до сих пор обижен
Блохин рассказал, как его убрали из Динамо. Тренер до сих пор обижен
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25.09.2025, 07:08
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
Боссы Динамо приняли резонансное решение по Бленуце. Оно понравится фанам
24.09.2025, 21:30 34
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
Источник: УАФ препятствует делу Мудрика, сотрудники провалили полиграф
24.09.2025, 07:36 197
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он слишком быстрый, неуловимый. Очень классный боксер»
24.09.2025, 01:16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем