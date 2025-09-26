Хет-трик в ворота Райо стал первым для Альвареса в топ-5 европейских лигах

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес впервые в карьере оформил хет-трик в поединке топ-5 лиг Европы.

24 сентября состоялась игра 6-го тура Ла Лиги между командами «Атлетико» и «Райо Вальекано». Встреча завершилась результативной победой хозяев со счетом 3:2.

Этот хет-трик стал для аргентинца первым в 166 матчах чемпионата за «Манчестер Сити» и «Атлетико». Также Альварес стал лишь вторым игроком, забившим 3 гола в одном матче Ла Лиги сезона 2025/26. Первым был вингер «Вильярреала» Тейджон Бьюкенен, который 24 августа оформил хет-трик в ворота «Жироны» (5:0).

В Ла Лиге за «Атлетико» Хулиан провел 43 поединка, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.

3 - Julián Alvarez has scored the first hat-trick of his career in Europe's top five leagues across all competitions (166 appearances between Atlético Madrid and Manchester City).



