Ман Сити согласовал контракт с ключевым игроком Жироны 2023/24
Савиньо останется в английском гранде
Английский «Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с бразильским вингером Савио Морейрой, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, новое соглашение 21-летнего футболиста будет долгосрочным.
Напомним, Савиньо присоединился к «Манчестер Сити» летом 2024 года после суперуспешного сезона в составе каталонской «Жироны».
В сезоне 2024/25 Савио Морейра провел 4 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Савио Морейрой интересуется «Тоттенхэм».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вацко указывает на упущенные Динамо шансы
Промоутер переживал за Александра в последнем поединке против Дюбуа