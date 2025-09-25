Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ман Сити согласовал контракт с ключевым игроком Жироны 2023/24
Англия
25 сентября 2025, 23:54 |
Ман Сити согласовал контракт с ключевым игроком Жироны 2023/24

Савиньо останется в английском гранде

25 сентября 2025, 23:54
Ман Сити согласовал контракт с ключевым игроком Жироны 2023/24
Getty Images/Global Images Ukraine. Савио Морейра

Английский «Манчестер Сити» договорился о продлении контракта с бразильским вингером Савио Морейрой, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 21-летнего футболиста будет долгосрочным.

Напомним, Савиньо присоединился к «Манчестер Сити» летом 2024 года после суперуспешного сезона в составе каталонской «Жироны».

В сезоне 2024/25 Савио Морейра провел 4 матча на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Савио Морейрой интересуется «Тоттенхэм».

Савио Морейра Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу продление контракта Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
