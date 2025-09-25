ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в свои ворота
Жоан Гарсия слишком далеко вышел из ворот
«Реал Овьедо» выиграл первый тайм матча против каталонской «Барселоны» – 1:0.
Единственный гол в встрече был забит на 33-й минуте – после неудачного выхода из ворот в исполнении Жоана Гарсия, который выбежал почти на середину собственной половины поля и отдал неточный пас, мяч в сетку ворот отправил Альберто Рейна.
Жоан Гарсия в этом сезоне провел 6 матчей за «Барселону» и пропустил 4 гола.
