Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в свои ворота
Испания
25 сентября 2025, 23:29 |
675
0

ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в свои ворота

Жоан Гарсия слишком далеко вышел из ворот

25 сентября 2025, 23:29 |
675
0
ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в свои ворота
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Гарсия

«Реал Овьедо» выиграл первый тайм матча против каталонской «Барселоны» – 1:0.

Единственный гол в встрече был забит на 33-й минуте – после неудачного выхода из ворот в исполнении Жоана Гарсия, который выбежал почти на середину собственной половины поля и отдал неточный пас, мяч в сетку ворот отправил Альберто Рейна.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Жоан Гарсия в этом сезоне провел 6 матчей за «Барселону» и пропустил 4 гола.

ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в собственные ворота

По теме:
Каталония понервничала. Барселона курьезно пропустила, но обыграла Овьедо
Хет-трик в ворота Райо стал первым для Альвареса в топ-5 европейских лигах
Лилль – Бранн – 2:1. Победный гол Жиру. Видео голов и обзор матча
Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Овьедо Жоан Гарсия видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Футбол | 25 сентября 2025, 06:05 9
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала
Итоги 1/16 финала Кубка Украины. Определены все участники 1/8 финала

В игре осталось всего 5 клубов Украинской Премьер-лиги

«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
Бокс | 25 сентября 2025, 07:08 5
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника
«Посмотрим, есть ли у тебя яйца». Усик выбрал своего будущего соперника

Александр серьезно настроен на бой с Полом

Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»
Футбол | 25.09.2025, 15:59
Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»
Эксперт: «Кто даст за Михавко или Бражко 20 млн? А Динамо могло заработать»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Бокс | 25.09.2025, 18:19
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Александр КРАСЮК: «Очень плохие предчувствия перед этим боем Усика»
Блохин рассказал, как его убрали из Динамо. Тренер до сих пор обижен
Футбол | 25.09.2025, 23:02
Блохин рассказал, как его убрали из Динамо. Тренер до сих пор обижен
Блохин рассказал, как его убрали из Динамо. Тренер до сих пор обижен
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
Известна зарплата. Трубин стал самым высокооплачиваемым игроком Бенфики
24.09.2025, 19:45 10
Футбол
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Этот боксер лучше Кроуфорда. Он просто игрался на ринге»
24.09.2025, 00:21
Бокс
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
Мудрик сдал еще два допинг-теста после октября 2024 года. Есть результат
25.09.2025, 07:38 14
Футбол
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
ГАСПЕРИНИ: Довбик? Не стоит показывать пальцем на центрального нападающего
25.09.2025, 06:23 1
Футбол
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
Источник: Шевченко нашел замену Реброву в сборной Украины
24.09.2025, 07:02 90
Футбол
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
The Times: УЕФА забанит Израиль от европейского футбола на следующей неделе
25.09.2025, 15:14 55
Футбол
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
Хасим РАХМАН: «Усик не может их победить. Такого никто раньше не делал»
24.09.2025, 07:54
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
Майк ТАЙСОН: «Будет что-то невероятное. Это один из лучших боев в боксе»
24.09.2025, 05:17
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем