ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в свои ворота

«Реал Овьедо» выиграл первый тайм матча против каталонской «Барселоны» – 1:0.

Единственный гол в встрече был забит на 33-й минуте – после неудачного выхода из ворот в исполнении Жоана Гарсия, который выбежал почти на середину собственной половины поля и отдал неточный пас, мяч в сетку ворот отправил Альберто Рейна.

Жоан Гарсия в этом сезоне провел 6 матчей за «Барселону» и пропустил 4 гола.

ВИДЕО. Дикий фейл. Вратарь Барселоны привез гол в собственные ворота